La Justicia mendocina sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación El fallo se basó en pericias que descartaron lesiones compatibles con abuso sexual y señalaron inconsistencias en el relato de la denunciante. La víctima cuestionó la ausencia de perspectiva de género y apelará ante la Corte Suprema de la Nación. Por Agregar C5N en









Hugo Aradou y Oscar Alain Marie Jegou fueron absueltos por la justicia.

Tras dos años de investigación, la Corte de Mendoza cerró la causa contra los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, acusados de violación en un hotel de la capital provincial. El fallo unánime desestimó el recurso de la querella y ratificó el sobreseimiento por falta de pruebas de abuso sexual. La defensa celebró la resolución, mientras que la víctima cuestionó la ausencia de perspectiva de género y anticipó que apelará ante la Corte Suprema de la Nación.

“Me trataron salvajemente, brutal, como a un pedazo de carne”, había declarado la víctima pero, tras dos años de proceso, la Justicia mendocina decidió absolver a los acusados. El máximo tribunal, con las firmas de Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser, entendió que no había pruebas suficientes para revertir la decisión inicial de la jueza Eleonora Arenas, quien en diciembre de 2024 había cerrado la causa al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas y sin violencia.

El caso había comenzado el 7 de julio de 2024, después de un partido entre Francia y Argentina en el estadio Malvinas Argentinas, cuando la denunciante aseguró haber sido abusada en una habitación del Hotel Diplomatic. Los jugadores fueron detenidos, pasaron a arresto domiciliario y luego regresaron a Francia.

La querella, encabezada por la abogada Natacha Romano, cuestionó la falta de perspectiva de género y pidió nuevas pruebas y el apartamiento de los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler, jefa de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Identidad Sexual. Pero la Corte rechazó el planteo y dio por cerrado el expediente. La víctima ahora apelará ante la Corte Suprema de la Nación.

La víctima denunció golpes y violación; la Justicia mendocina concluyó que hubo consentimiento Casi a fines de 2024, la joven víctima relató en medios franceses que había sido golpeada y violada en repetidas ocasiones por los rugbiers Hugo Auradou y Oscar Jegou en la habitación del Hotel Diplomatic de Mendoza. “Me trataron salvajemente, brutal, como a un pedazo de carne”, declaró, detallando hematomas, mordeduras y lesiones que atribuyó al ataque.