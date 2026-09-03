El emotivo mensaje de Arturo Puig para Selva Alemán a dos años de su muerte: "No me resigno" El actor homenajeó a la reconocida actriz con una serie de imágenes de su historia juntos, a lo largo de 50 años. Agregar C5N en









El actor compartió un emotivo posteo sobre su esposa en redes sociales. re

Arturo Puig recordó a Selva Alemán, su mujer, con quien compartió su amor por la profesión que los unió en el escenario y en la vida, a dos años de su fallecimiento. "No me resigno a no tenerte a mi lado", escribió en redes.

El actor homenajeó a la reconocida actriz, que murió el 3 de septiembre de 2024 a los 80 años, luego de sufrir un infarto agudo de miocardio en la Clínica Zabala de Palermo.

Desde ese momento, Puig habló de lo duro que es seguir adelante sin su compañera de vida, con la que estaba protagonizando la obra Largo viaje de un día hacia la noche, en el Teatro San Martín, cuando fue el triste desenlace.

El artista eligió una serie de imágenes junto a su amada y después un retrato de ella en blanco y negro, que emocionó a sus colegas y seguidores. Los usuarios dejaron comentarios como: "Era una mujer preciosa. Y excelente actriz. Abrazo, Arturo"; "Hermosa mujer y excelente actriz, la extrañamos también", junto a un emoji de manos en oración y una rosa.

Entre los famosos, respondieron Luisa Delfino y Antonio Grimau: "Te celebro, Selva. Dos años. Es mucho, es nada para el que te extraña, @puigarturo. Te abrazo y, mientras estés en este mundo, Selva te acompaña. Los quiero mucho", escribió la locutora, y el actor puso tres corazones rojos a modo de homenaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Puig (@puigarturo) Arturo Puig y Selva Alemán, una historia de amor de cinco décadas Arturo Puig y Selva Alemán se conocieron en 1974 durante la primera lectura de guiones de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más en la casa de la directora Diana Álvarez. Selva volvía a actuar tras estar retirada unos cinco o seis años. Alejandro Romay le abría nuevamente las puertas en Canal 9, y Puig, que la admiraba por verla en teatro, se puso contento al enterarse de que trabajarían juntos. Cuando se reunieron por primera vez y se dieron un apretón de manos, sintieron un impacto inmediato y eléctrico, un flechazo mutuo que los dejó un largo rato tomados de la mano. Los dos estaban en pareja, por lo que tuvieron un romance prohibido, aunque una vez que blanquearon su situación, no se volvieron a separar hasta el momento del fallecimiento de Alemán, el 3 de septiembre de 2024.