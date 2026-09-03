3 de septiembre de 2026 Inicio
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Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen sin autorización en Malvinas

Con el acompañamiento de todo su gabinete, el Presidente grabó un mensaje en torno al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de la declaración de Donald Trump sobre la postura de Estados Unidos.

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Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

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El presidente Javier Milei anunció una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, luego de meses de trabajo entre distintas áreas del Estado. Durante la cadena nacional, explicó que las medidas abarcarán aspectos diplomáticos, económicos, judiciales y militares frente al avance británico sobre el territorio.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.
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En el comienzo de su discurso, Milei fijó la posición oficial argentina sobre el archipiélago y recordó la ocupación británica de 1833. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", afirmó el Presidente, quien remarcó que las islas forman parte del territorio nacional desde los orígenes del país.

El mandatario también cuestionó el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro y rechazó los referendos realizados allí. "Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", afirmó durante su mensaje.

Javier Milei afirmó que "la causa Malvinas no pertenece a ningún partido político"

Milei recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y, desde hace 50 años, reclama una solución mediante negociaciones bilaterales y pacíficas. En ese marco, sostuvo que "la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional".

"Durante los últimos 3 años, nuestro gobierno ha impulsado nuestro reclamo de soberanía", señaló el Presidente, quien destacó las gestiones internacionales realizadas durante su administración y aseguró que, además, Argentina obtuvo 18 resoluciones y declaraciones favorables a su reclamo, además de presentar más de 60 propuestas contra acciones unilaterales británicas.

El escenario internacional también ocupó un lugar central en la exposición, especialmente después de las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura estadounidense respecto de las islas. Milei consideró que el cambio responde al nuevo peso estratégico argentino y afirmó que Estados Unidos ve al país como "un socio confiable".

El mandatario advirtió que el reclamo enfrenta ahora un nuevo peligro por el avance de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, particularmente Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según Milei, la iniciativa podría comenzar su explotación offshore en los próximos meses y permitir la extracción de reservas petroleras.

Frente a ese escenario, el Gobierno anunció que utilizará distintas herramientas para intentar frenar las actividades que considere contrarias a los intereses argentinos. "La Argentina no se quedará de brazos cruzados", aseguró Milei, quien anticipó medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra actores estatales y no estatales.

Javier Milei firmó un DNU que dará de "mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios" contra extraccionistas de petróleo

Entre las primeras medidas, Milei anunció la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra quienes participen de proyectos petroleros en territorio argentino bajo ocupación británica. "Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información", anticipó el Presidente.

La acción también alcanzará a quienes tengan vínculos indirectos con los proyectos, según explicó el mandatario. "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", afirmó, antes de advertir que también alcanzará a accionistas, directores y proveedores.

El Presidente advirtió que las compañías involucradas en proyectos petroleros en las islas deberán optar entre mantener sus actividades en un territorio que la Argentina considera ocupado ilegalmente por el Reino Unido o trasladar sus operaciones al país, donde el Gobierno ofrece un marco de apoyo estatal.

En ese sentido, Milei fue categórico al dirigirse a esas empresas: "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas".

Javier Milei anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

En materia de Defensa, el Presidente anunció un DNU para ampliar los recursos destinados a construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones. Según explicó, el objetivo será mejorar la presencia estratégica argentina, porque "esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur".

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas.

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas.

La propuesta contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por distintas áreas del Estado y con intervención de Cancillería, los Ministerios de Defensa y Economía, e Inteligencia del Estado. Milei explicó que el organismo tendrá una política transversal y obligatoria, porque "la seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio".

En esa concepción, durante la cadena nacional, el Presidente indicó que esta dependencia del Estado trabajará para "atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional".

El discurso también incorporó a la Antártida como una pieza central de la estrategia argentina para las próximas décadas, ante la creciente tensión internacional por recursos. "En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia y la Argentina no parte de cero", sostuvo Milei.

El Presidente destacó la presencia argentina en el continente blanco. "Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses", afirmó, antes de advertir que cualquier avance adicional sobre las islas será considerado una violación a la seguridad nacional.

Milei planteó que la recuperación de las islas requiere una Argentina con mayor peso internacional y capacidad para defender sus intereses. "Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado", afirmó, y sostuvo que el país debe ser políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable.

Hacia el final, el mandatario convocó a aliados políticos y económicos a sostener una posición común frente al reclamo y pidió respaldo. "Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos", expresó.

El cierre estuvo marcado por un llamado a la unidad nacional y a "sumarse con una misma voz" por una nueva reivindicación de la soberanía sobre el archipiélago. Milei pidió dejar de lado las diferencias políticas frente a esta cuestión y concluyó con una frase contundente: "Las islas son nuestras y nos las arrebataron", afirmó antes de finalizar la cadena nacional.

La cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

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