El olor la delató: una mujer fue detenida con droga oculta en carpinchos de peluche en Catamarca

La Gendarmería Nacional interceptó a una mujer mayor de edad en un control sobre la Ruta 38. En su equipaje hallaron casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína escondidos dentro de unos muñecos de peluche.

Personal de Gendarmería Nacional interceptó este miércoles a una mujer mayor de edad que viajaba en un tour de compras rumbo a Mendoza. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca, donde los agentes hallaron casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultos dentro de carpinchos de peluche que emanaban un fuerte olor . La detenida quedó a disposición de la Justicia Federal.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, la mujer detenida formaba parte de un contingente que viajaba a Mendoza para un tour de compras. En ese marco, integrantes del Escuadrón 67 Catamarca, junto con efectivos de las áreas de Inteligencia de Gendarmería, realizaban durante la mañana un control vehicular en el kilómetro 628 de la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de La Merced. Allí detuvieron un colectivo que había partido desde Orán, en Salta, y tenía como d estino final la ciudad mendocina de San Carlos.

El procedimiento comenzó con el control de documentación y pertenencias de los pasajeros. Al revisar el bulto de la sospechosa, los agentes notaron que los muñecos tenían un peso inusual y algunos emanaban un fuerte olor a cannabis.

Con autorización judicial, los gendarmes abrieron los juguetes y encontraro n ladrillos de marihuana y paquetes con cocaína. Los especialistas de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería realizaron los narcotest y confirmaron que la mujer trasladaba 49,937 kilos de marihuana y 4,265 kilos de cocaína ocultos en peluches.

Tras la verificación, las autoridades ordenaron el secuestro de la droga y otros elementos de interés , mientras que la sospechosa quedó detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes .

Mataron a un hombre frente a un kiosco de drogas y todo quedó filmado

Un muerto y un herido en grave estado fue el saldo que dejó un feroz ataque sicario frente a un kiosco de drogas en la zona de González Catán, en el partido de La Matanza, este sábado a la madrugada. Una moto con dos ocupantes frenó de forma imprevista y el acompañante comenzó a dispararles a quemarropa a tres hombres que se encontraban conversando sobre una calle de tierra, en el marco de una sanguinaria disputa territorial narco.

Los atacantes efectuaron un total de 14 disparos en pocos segundos, de los cuales la Policía Bonaerense logró recuperar diez vainas servidas en la esquina de Apipe y Huemul, en el Barrio El Talita. Como consecuencia de la ráfaga de balas, Nahuel "Carpincho" Contreras, un desocupado de 39 años en situación de calle, falleció en el lugar tras recibir impactos de bala en el tórax.

Por su parte, Hugo Basualdo, de 52 años, sobrevivió al ataque con tres heridas de bala en el tórax, la pierna y el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Simplemente Evita, en el Km. 32 de la Ruta 3, donde permanece internado y consciente. La tercera persona que participaba de la charla logró escapar corriendo y resultó ilesa.