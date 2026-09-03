3 de septiembre de 2026 Inicio
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Lanús: pactaron la venta de 15 celulares por redes y les robaron todo en una estación de servicio

Las víctimas grabaron toda la secuencia del robo porque pensaban compartir la transacción en sus cuentas. Sin embargo, dos delincuentes encapuchados ingresaron armados y se llevaron todo en cuestión de segundos.

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La venta estaba pactada en más de 3 millones de pesos. 

Un nuevo episodio de inseguridad ocurrió en Lanús, dos vendedores de celulares fueron engañados para vender 15 celulares, pactaron una entrega en una estación de servicio y dos hombres armados le robaron a punta de pistola. Las víctimas grabaron por casualidad el momento cuando preparaban contenido para subir a redes sociales.

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Desde la estación de servicio donde ocurrió el robo, el periodista Bernardo Magnago habló con Adrián López y Gabriel Flores para C5N, quienes detallaron cómo fue el momento de inseguridad donde perdieron mercancía valuada en más de 3 millones de pesos.

Los vendedores pactaron la entrega de los equipos (en su mayoría Samsung Galaxy A16 y Iphone) en una estación de servicio ubicada en San Martín y Emilio Castro durante el lunes por la tarde/noche para evitar riesgos.

Una de las v&iacute;ctimas grab&oacute; el robo con sus lentes digitales.&nbsp;

Una de las víctimas grabó el robo con sus lentes digitales.

Adrián decidió grabar contenido de casualidad, el antes y después de la entrega, pero no se imaginaba que iba a ser protagonista de un episodio de inseguridad y el video quedaría como prueba del robo.

"Sinceramente, yo no se lo quería dar porque era medio sospechoso: pagaba efectivo y le dio la dirección de una casa. Le dije a mi amigo que era medio raro y que era mejor ir a una estación de servicio", explicó.

Los dos vendedores ingresaron a la estación de servicio y se sentaron a esperar que llegaran los compradores. En los videos se ve que en cuestión de segundos dos delincuenten ingresan rápidamente al local armados, les apuntan a ambos y se llevan los equipos.

Acto seguido escaparon en un auto rojo, que lo estaba esperando en el playón de estacionamiento y escaparon a toda velocidad. Según explicaron el vehículo tenía pedido de captura y fue abandonado horas después en Lomas de Zamora.

Ante esta terrible situación Adrián reflexionó sobre el robo y aclaró: "Lamentablemente hay que agradecer que no nos dispararon".

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