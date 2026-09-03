3 de septiembre de 2026 Inicio
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Las principales definiciones de Milei en cadena nacional por Malvinas

El Presidente usó la cadena nacional para reafirmar que la soberanía sobre las Islas Malvinas es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.

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Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

X: @OPRArgentina

Javier Milei usó la cadena nacional para reafirmar que la soberanía sobre las Islas Malvinas es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos, y anunció un proyecto de ley con sanciones más duras contra empresas que operen en el archipiélago. También destacó el contexto internacional tras las declaraciones de Donald Trump, que abrió la puerta a revisar el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido.

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En su discurso el Presidente puso a las Islas Malvinas en el centro de la agenda política y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que operen en las islas. La medida apunta a casos recientes como el buque británico VS Promise en Ushuaia y el proyecto petrolero Sea Lion, y busca reforzar la presión económica sobre actores vinculados al Reino Unido.

El Presidente también destacó el contexto internacional, al subrayar las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría revisar su histórica postura de apoyo a Londres en el conflicto. Milei interpretó ese gesto como una oportunidad diplomática inédita y aseguró que su gobierno intensificará gestiones en el exterior.

Con todo el gabinete presente en Casa Rosada, el mensaje buscó mostrar unidad política y reposicionar la causa Malvinas en medio de tensiones internas y críticas económicas.

Las principales medidas anunciadas por Milei

  • Reclamo de soberanía: El Presidente reafirmó que las Islas Malvinas son una causa nacional sin bandera política. "Es la causa más importante y sagrada de la Argentina", expresó.

  • DNU de Defensa: Anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo de construir una base naval en Tierra del Fuego y fortalecer las comunicaciones en la zona, conformando un “polo logístico del Atlántico Sur”.

  • Decreto presidencial: Anticipó que firmará un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que penaliza a quienes participen en iniciativas de explotación petrolera en el archipiélago. La norma argentina establece sanciones contra empresas y personas que participen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, incluyendo las Islas Malvinas. Como hasta ahora, el procedimiento es largo y burocrático, Milei buscará agilizar esos procesos sancionatorios, de modo que las penalidades se apliquen con mayor rapidez y efectividad.

  • Iniciativas integrales: Señaló que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para disuadir a actores estatales y privados que vulneren la soberanía.

  • Acción diplomática: Recordó que la Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos en las islas.

  • Contexto internacional: Destacó las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que EE.UU. podría revisar su histórica postura de apoyo al Reino Unido, y agradeció el respaldo de líderes como José Antonio Kast en Chile.

  • Estrategia política: El discurso fue grabado en Casa Rosada con todo el gabinete presente, reforzando la idea de unidad política y buscando reposicionar la agenda nacional en medio de tensiones internas. Además, invitó a todo el arco político a unirse en un reclamo unisono por las Malvinas.

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