Las principales definiciones de Milei en cadena nacional por Malvinas El Presidente usó la cadena nacional para reafirmar que la soberanía sobre las Islas Malvinas es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos. Por Agregar C5N en









Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas. X: @OPRArgentina

Javier Milei usó la cadena nacional para reafirmar que la soberanía sobre las Islas Malvinas es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos, y anunció un proyecto de ley con sanciones más duras contra empresas que operen en el archipiélago. También destacó el contexto internacional tras las declaraciones de Donald Trump, que abrió la puerta a revisar el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido.

En su discurso el Presidente puso a las Islas Malvinas en el centro de la agenda política y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que operen en las islas. La medida apunta a casos recientes como el buque británico VS Promise en Ushuaia y el proyecto petrolero Sea Lion, y busca reforzar la presión económica sobre actores vinculados al Reino Unido.

El Presidente también destacó el contexto internacional, al subrayar las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría revisar su histórica postura de apoyo a Londres en el conflicto. Milei interpretó ese gesto como una oportunidad diplomática inédita y aseguró que su gobierno intensificará gestiones en el exterior.

Con todo el gabinete presente en Casa Rosada, el mensaje buscó mostrar unidad política y reposicionar la causa Malvinas en medio de tensiones internas y críticas económicas.