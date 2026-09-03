3 de septiembre de 2026 Inicio
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Búsqueda de Mariano Martínez: el papá del estudiante desaparecido habló de "un problema sentimental"

Mientas la familia aguarda que la Justicia investigue la pista de una mujer que habría visto al estudiante de arquitectura en la provincia de Córdoba, su padre lanzó una hipótesis sobre el caso. "No quería ir a clases..."

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Mariano atravesaba una situación de tristeza vinculada a un quiebre amoroso reciente

Mariano atravesaba una situación de tristeza vinculada a un quiebre amoroso reciente, según su padre.

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El padre del estudiante de arquitectura desaparecido hace días en La Plata, Gustavo Martínez, dio una pista sobre la posible causa de una drama sentimental que atravesaba su hijo con su expareja. Paralelamente a la búsqueda de Mariano Martínez, la familia espera que la Justicia verifique el testimonio de una mujer que dice haberlo visto en Córdoba y que le sacó una fotocopia a su currículum.

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Por su parte, el padre habló de un momento de tristeza que atravesaba el estudiante de arquitectura por una ruptura reciente con su expareja. "Nos dicen que él estuvo en una relación a fin de año del año pasado y se cortó la relación. Y justo en una cursada estaba yendo esta chica que estaba saliendo con él y estaba yendo con otro novio. Nos enteramos ahora. Nosotros, la verdad que no lo vimos triste a él”, aseguró Martínez en una entrevista en TN.

Según el relato que pudo pudo establecer a partir de testimonios de los compañeros de la Facultad del joven de 21 años, éste se habría cruzado con su exnovia con otra persona en la casa de estudios y esto desencadenó su malestar. El hombre también contó que su hijo había tenido cambios repentino en su carácter, en este último tiempo, y que ya no quería ir a clases, aunque creyeron que era por el cansancio de toda la cursada.

Qué se sabe del caso

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, es intensamente buscado desde el lunes, cuando acudió a una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El joven de 21 años le dejó el trabajo a un compañero, dijo sentirse mal y se retiró antes. Desde entonces, se desconoce su paradero exacto. Un familiar del estudiante logró contactarse con una mujer en la provincia de Córdoba, quien afirma haber atendido al joven y haberle sacado una fotocopia de su currículum. La versión sigue siendo ratificada por la testigo. La familia espera que los investigadores sigan de forma urgente la trazabilidad de las cámaras y los registros de transporte para confirmar si efectivamente viajó hacia el centro del país.

La pista de la clave de la computadora

Mariano Martínez, el joven de 21 años, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dejó de ser visto tras asistir a la universidad en un contexto de extremo cansancio por una entrega académica, y dejó a su hermano la contraseña de su computadora personal por si "pasaba algo". El misterioso mensaje que envió el estudiante antes de su preocupante desaparición decía "La clave es paintball". Este dato clave correspondería a su ordenador, un dato que la Fiscalía y la investigación tiene en vista.

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