Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

El resultado debe evaluarse junto al contexto inflacionario de comienzos de 2026. Invertir $4.500.000 en un plazo fijo a 30 días aparece como una alternativa elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En enero, el rendimiento de esta colocación depende principalmente de la tasa aplicada por los bancos y de la forma en que se realiza la operación.

El sistema financiero mantiene incentivos claros para el uso de canales electrónicos, lo que se traduce en mejores tasas para quienes gestionan sus inversiones de manera digital. Esta diferencia impacta de forma directa en los intereses obtenidos al cierre del mes, aun cuando el capital inicial y el plazo sean idénticos.

En ese marco, analizar el resultado final implica mirar más allá del monto invertido y prestar atención al canal elegido y a su capacidad para acompañar la dinámica general de precios.

Dinero plazo fijo. Cuánto ganas por depositar $4.500.000 en un plazo fijo según el banco Si la colocación de $4.500.000 se realiza en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, por un período de 30 días, los intereses generados alcanzan los $75.821,92. Al finalizar el plazo, el total acreditado es de $4.575.821,92, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual mejora de manera considerable. En este caso, los intereses ascienden a $96.164,38 y el monto final llega a $4.596.164,38. Esta modalidad aplica una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara frente a la operatoria presencial.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse en una franja cercana al equilibrio real. Dentro de ese escenario, las colocaciones electrónicas logran un mejor desempeño frente al aumento de precios en el corto plazo. Aunque el margen real puede resultar limitado, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca los cambios en las tasas y ajustar la estrategia se vuelve fundamental para proteger el valor del ahorro.