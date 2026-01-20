Video: así disparaba al aire el policía que hirió a un vecino en Villa Crespo El cabo Cristian Antonio Britez se encontraba borracho y drogado cuando decidió bajar de su auto en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas y efectuar 13 disparos, el cual uno de ellos impactó en la pierna de un hombre que fue atendido en el Hospital Durand. Por + Seguir en







El policía fue detenido por efectivos de la fuerza porteña.

Se conocieron las imágenes del violento ataque protagonizado por un policía de la Policía Federal que disparó 13 veces al aire e hirió a un vecino en el barrio porteño de Villa Crespo. Se trata del cabo Cristian Antonio Britez, quien bajó de su auto en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas y comenzó a efectuar los tiros al aire y sin control.

En uno de los videos caseros grabados por los vecinos de la cuadra puede verse al efectivo intentando efectuar disparos por detrás de una camioneta luego de vaciar por completo el cargador del arma. Segundos después intenta esconderse en la puerta de una de las viviendas.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado por el SAME al Hospital Durand, sin riesgo de vida. En el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros perteneciente al efectivo y se trata de investigar si consumió alcohol o estupefacientes por su estado de alteración.

Uno de los testigos reveló a C5N que "había llegado temprano, me quede sentado esperando a que lleguen mis compañeros para abrir y en el transcurso que estaba esperando llega el auto en la esquina, da marcha atrás queriendo estacionar hasta que lo logra, baja el hombre, me empieza a decir que me quede quieto, cuando giro ya me tenía apuntando".

"Me hizo levantar las manos y me apuntó"

El relato de un trabajador que se cruzó con el hombre que estuvo a los tiros en Villa Crespo.



El relato de un trabajador que se cruzó con el hombre que estuvo a los tiros en Villa Crespo.



January 20, 2026