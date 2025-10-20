20 de octubre de 2025 Inicio
Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

El imputado por el doble crimen declarará en la Unidad Judicial de Homicidios de la capital provincial. Posteriormente, será trasladado al penal de Cruz del Eje, donde permanecerá detenido.

Por

Pablo Laurta estaba alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

Bajo una fuerte consigna policial, Pablo Laurta llegó a Córdoba proveniente de la ciudad de Gualeguaychú para ser indagado por el fiscal Gerardo Reyes por el doble femicidio de Luna Giardina, su exesposa y madre de su hijo, y Mariel Zamudio, exsuegra.

Laurta estuvo alojado en la Unidad Penal N°9 y luego de ser indagado por la Justica cordobesa será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado y tendrá un régimen de alta seguridad.

En su arribo, nuevamente ante la prensa insistió que su hijo estaba siendo sometido por su mamá y abuela a una explotación infantil y que lo hizo por justicia. “Quiero lo mejor para él”, señaló cuando le consultaron qué pensaba del pequeño de 6 años. Sin embargo, se abstuvo de hablar del crimen del remisero.

Tras ello, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio detalles de cómo serán los minutos siguientes del arribo previo a la indagatoria al fiscal. “Está siendo notificado, que son los trámites procesales propios que el fiscal Reyes ha ordenado. Se lo va a imputar, se lo va a fichar, se le va a sacar la fotografía de rigor y va a ser revisado por el médico y posteriormente va a ser trasladado a la Unidad Penal N°9”, detalló.

laurta revisado

El hombre está acusado de llegar a Córdoba, esperar al día que finalizaba la restricción de acercamiento con su exmujer y al día siguiente ingresar a la casa donde Luna vivía junto a su madre e hijo, Pedro, las asesinó y luego huyó con el pequeño, de por entonces 5 años.

Posteriormente a ello, los investigadores creen habría contratado al remisero y luego lo asesinó. Esta hipótesis se sustenta en la línea de tiempo que precede al doble crimen, ocurrido poco después en la capital cordobesa.

Revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló detalles de la metodología utilizada por Pablo Laurta, el presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, para ingresar de forma clandestina a la Argentina desde Uruguay.

Roncaglia confirmó que Laurta se sometió a un riguroso entrenamiento de diez días para cruzar el Río Uruguay en kayak, una maniobra planificada para eludir los controles fronterizos y evitar ser detectado por las autoridades de ambos países.

El funcionario provincial precisó que Laurta realizó un curso intensivo de técnicas de remo en la ciudad de Salto, Uruguay, con el objetivo de adquirir las destrezas necesarias para navegar y cruzar el extenso Río Uruguay hacia el territorio entrerriano. Este entrenamiento fue considerado por las autoridades como un elemento clave en la ejecución del plan de fuga del acusado, aprovechando las características geográficas del río y el terreno circundante para lograr una entrada furtiva al país.

Roncaglia, en conferencia de prensa, calificó a Laurta como "una mente criminal metódica", destacando el nivel de planificación y detalle que precedió a su huida.

