Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

Tras más de 20 temporadas al frente del programa, el histórico conductor dio un paso al costado para irse a otro canal.
El conductor Beto Casella no sigue en el programa televisivo Bendita porque se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción con su mano derecha, algo que generó mucha polémica entre la audiencia del histórico ciclo de más de 20 temporadas.
A través del programa Bondi, el conductor Ángel De Brito reveló: "Beto Casella está afuera de Canal 9 en diciembre. En febrero debuta en América, detrás de LAM". Esto quiere decir que su próximo programa estará a las 22:00 hrs y de lunes a viernes, además de llevarse a casi todo su equipo de panelistas.
"¿Reemplazo de Beto Casella para hacer Bendita? Edith Hermida se queda en Canal 9 a conducir. En enero o antes", continuó De Brito. De esta manera, la mano derecha del conductor será quien quede a cargo de la renovación del ciclo, el cual podría verse altamente perjudicado en materia de rating por todas las salidas.
A la espera del comunicado oficial, lo cierto es que ahora ya parece estar todo definido y Beto Casella lanzó el portazo definitivo para irse de El Nueve. También se deberá esperar para conocer cuál será el rol del conductor en América TV, canal que está decidido a ir contra el segundo puesto de El Trece en el rating.
