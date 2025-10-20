20 de octubre de 2025 Inicio
Axel Kicillof: "Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado"

El gobernador bonaerense encabezó en La Plata un plenario provincial de la CGT, donde se homenajeó a José Ignacio Rucci. En su discurso advirtió que el peronismo “no permitirá reformas por decreto” si el oficialismo es derrotado en las urnas.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes en La Plata un plenario provincial de la CGT, en el que se rindió homenaje al histórico dirigente sindical José Ignacio Rucci. Frente a un auditorio colmado por representantes gremiales y dirigentes del movimiento obrero, Kicillof criticó con dureza el modelo económico del Gobierno nacional de ajuste y endeudamiento. "Si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”, expresó.

“En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Javier Milei que no se va a poder llevar puestos los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó el mandatario provincial, acompañado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la regional La Plata, Antonio Di Tomasso; además de los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y Jimena López; el intendente Julio Alak y Aníbal Rucci, hijo del dirigente homenajeado.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó el rumbo del Ejecutivo nacional y las reformas que impulsa. “El Gobierno insiste con que va a promover tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”, señaló, y desafió: “Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”.

El gobernador advirtió además que, si las urnas no acompañan al oficialismo nacional, el Ejecutivo podría intentar avanzar igual por decreto. “En el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque, en definitiva, están cumpliendo una orden: sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”, remarcó.

Kicillof también apuntó contra el presidente Javier Milei por su política económica y su reciente acercamiento al Tesoro norteamericano. “Estamos frente a un Gobierno que no camina las calles, no sabe lo que pasa en los barrios y nunca pisó una fábrica: es un modelo que solo se dedica a mantener la timba y la especulación financiera”, dijo.

Y concluyó con una frase que despertó el aplauso cerrado del auditorio: “Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice: si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

