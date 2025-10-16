16 de octubre de 2025 Inicio
El abogado de Pablo Laurta confirmó su imputación por el crimen del remisero

El acusado por el crimen de Martín Sebastián Palacios fue imputado por la fiscal Daniela Montangie en Concordia. El uruguayo continúa detenido mientras se espera la audiencia de prisión preventiva.

Por
Pablo Rodríguez Laurta fue imputado por criminis causa

Después que Pablo Laurta se negara a declarar, la Justicia de Entre Ríos lo imputó por el crimen del remisero Martín Palacios. El acusado, continúa detenido a la espera de una audiencia por prisión preventiva.

El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.
Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

El abogado del uruguayo, José Luis Legarrate, habló tras la audiencia en la Fiscalía de Concordia y destacó que adoptaron el criterio de que no declare ante la fiscal Daniela Montangie y que analizarán todas las evidencias contra el acusado.

En esa línea, explicó que fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa”, es decir, que mató a Palacio para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Se espera que este jueves Montangie le dicte la prisión preventiva y que luego sea trasladado hasta Córdoba. En dicha provincia es investigado por los asesinatos de su Luna Giaridina, expareja y Mariel Zamudio, exsuegra, y allí se espera que también lo indaguen.

“Estuvimos en la audiencia de declaración de imputado con Pablo Laurta, de Montevideo, se le ha acusado de homicidio criminis causa, y, por el momento, en atención a lo reciente de su llegada a Concordia, del contacto con las evidencias del proceso, hemos adoptado el criterio de abstenerse de declarar”, indicó ante la prensa y aseguró que “analizaremos las distintas evidencias que ha aportado el Ministerio Público Fiscal, a los efectos de acusarlo”.

Consultado sobre la situación de su defendido, explicó que “entiendo que al Ministerio Público Fiscal le interesará la privación de su libertad en el marco de un pedido cautelar, es decir, la prisión preventiva, que se resolverá en el día de mañana, y, muy probablemente, en atención a lo que es de público conocimiento, la provincia de Córdoba también lo requerirá al señor Laurta”.

Pablo Laurta se negó a declarar en Entre Ríos y será trasladado a Córdoba

Pablo Laurta se negó a declarar en la causa por el asesinato del remisero Martín Palacio, investigación que lleva adelante la Justicia de Entre Ríos, y ahora será trasladado a Córdoba para responder por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

El uruguayo de 39 años llegó a Concordia este miércoles por la mañana, procedente de Gualeguaychú, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Según informó la agencia Noticias Argentinas, ingresó a la Fiscalía cerca de las 9:30 y estuvo reunido con su abogado hasta las 13.

Durante su derivación desde Gualeguaychú hasta Concordia, Laurta habló por primera vez y lanzó una frase que generó indignación: “Todo fue por justicia”.

Luego, en su llegada a la fiscalía tras más de dos horas de viaje, expresó: “Hay que venerarlo; es un mártir”. Ahora, se busca saber si dicha frase está relacionada a un posible personaje para hacer creer que padece problemas de salud mental, una defensa que podría ayudarlo.

