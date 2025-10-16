16 de octubre de 2025 Inicio
Repudio total en Bariloche: un estudiante se disfrazó de mujer abusada en su viaje de egresados

El curso subió un video a sus redes sociales en el que se veía a uno de los alumnos con un vestido ensangrentado y tenía escrito en su espalda la palabra "violada". Sus compañeros compartieron un comunicado en redes.

El joven disfrazado fue duramente criticado en redes sociales.

Un video que causó indignación en redes sociales se viralizó en las últimas horas: un estudiante del colegio IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, fue grabado durante su viaje de egresados en Bariloche disfrazado de “mujer violada”. Las imágenes, publicadas en la cuenta de Instagram de su promoción, muestran al joven con un vestido roto, el cuerpo cubierto con manchas rojas que simulaban sangre y la palabra “violada” escrita en su espalda.

El video dura solo unos segundos y concluye cuando otro alumno se suma a la escena haciendo gestos que hacen alusión a un abuso sexual, mientras ambos se ríen junto a quien sostiene el celular que los graba.

La grabación se difundió rápidamente en distintas plataformas y generó fuertes repudios por la forma en que trivializa una problemática tan grave como la violencia sexual, en medio de una lamentable ola de femicidios durante los últimos días.

El descargo de los alumnos del colegio de Córdoba

Ante la repercusión que tomó el hecho, desde la promoción decidieron expresarse por lo ocurrido, por lo que publicaron un comunicado en redes sociales: "De la parte de la promo 2025 queremos pedir disculpas públicamente y expresar nuestro repudio a la publicación en el día de ayer, somos conscientes de la gravedad de lo sucedido".

"Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está completamente desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y sabemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas nuevamente a nuestra institución y a todas las personas afectadas", cerraron.

Descargo colegio

Los estudiantes de la otra división, por su parte, fueron terminantes ante lo sucedido: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio. Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos, sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia".

Y agregaron: “Esto no es una ‘cosa de adolescentes’. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes".

“Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte de eso sino que, no fuimos a Bariloche. La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena. Los ‘canarios’ somos estos otros que día a día, nos educamos para ser mejores en un mundo muy complejo. Somos quienes se sienten parte de una sociedad que llora tantas víctimas de femicidios y violencias. Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, cerraron.

