14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó la metodología utilizada por el presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio para ingresar de forma clandestina a la Argentina.

Por
Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.

Redes sociales

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló detalles de la metodología utilizada por Pablo Laurta, el presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, para ingresar de forma clandestina a la Argentina desde Uruguay.

Luna Giardina tenía 26 años.
Te puede interesar:

Habló la hermana de una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba: "Hacía tres años que Luna pedía que alguien la proteja de este monstruo"

Roncaglia confirmó que Laurta se sometió a un riguroso entrenamiento de diez días para cruzar el Río Uruguay en kayak, una maniobra planificada para eludir los controles fronterizos y evitar ser detectado por las autoridades de ambos países.

El funcionario provincial precisó que Laurta realizó un curso intensivo de técnicas de remo en la ciudad de Salto, Uruguay, con el objetivo de adquirir las destrezas necesarias para navegar y cruzar el extenso Río Uruguay hacia el territorio entrerriano. Este entrenamiento fue considerado por las autoridades como un elemento clave en la ejecución del plan de fuga del acusado, aprovechando las características geográficas del río y el terreno circundante para lograr una entrada furtiva al país.

Roncaglia, en conferencia de prensa, calificó a Laurta como "una mente criminal metódica", destacando el nivel de planificación y detalle que precedió a su huida.

La estrategia de Laurta incluyó el alquiler de una cabaña en Salto, donde dejó su vehículo particular, y el entrenamiento intensivo en el uso del kayak o piragua. Tras completar su preparación, el acusado concretó el cruce hacia la provincia de Entre Ríos, donde escondió la embarcación en una zona de monte de Puerto Yeruá, según la información brindada por el ministro Roncaglia.

Actualmente, las autoridades de Entre Ríos trabajan en colaboración estrecha con fuerzas federales y organismos de seguridad uruguayos para reconstruir exhaustivamente el recorrido de Laurta. El objetivo es determinar si, además de su entrenamiento personal, el presunto doble femicida contó con algún tipo de ayuda o apoyo logístico para llevar a cabo la compleja travesía y concretar su plan de escape.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los vecinos lo describieron como un hombre solitario.

Estuvo 15 años muerto en su cama: el hombre estaba momificado y lo encontraron por casualidad

play

El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

play

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

play

Quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta y que habrían hallado descuartizado

Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

La madre y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía.

Un joven mató a cuchillazos al exnovio de su mamá para defenderla de un ataque

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

últimas noticias

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Hace 45 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre

Hace 1 hora
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

Hace 1 hora
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Hace 1 hora
Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Hace 1 hora