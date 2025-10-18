18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre antes de cometer el doble femicidio en Córdoba: el motivo

El principal acusado por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio decidió utilizar solo el apellido de su mamá y lo logró gracias a un trámite que realizó el año pasado.

Por
Laurta se sacó el apellido paterno hace un año.

Laurta se sacó el apellido paterno hace un año.


Pablo Laurta, principal imputado por el doble femicidio en Córdoba, protagonizó un episodio judicial poco conocido: había solicitado eliminar el apellido de su padre.

El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 
Te puede interesar:

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

El hombre hizo un pedido ante la Justicia para quedarse solo con el apellido de su mamá alegando haber sufrido “maltrato psicológico y físico” durante su infancia. Hasta ese entonces, era conocido como Pablo Daniel Rodríguez Laurta.

La solicitud fue presentada en agosto de 2022 ante el Juzgado Civil de 1ª Instancia de Córdoba, a cargo de la jueza Alicia del Carmen Mira. Recién en marzo de 2024 el tribunal hizo lugar al reclamo y autorizó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a modificar su Documento Nacional de Identidad.

En el expediente, Laurta afirmó que había cortado todo contacto con su padre al cumplir 18 años. “Los recuerdos que tiene de su padre son sumamente negativos, recuerdos que incluyen maltrato tanto psicológico como físico”, detalla el fallo.

Los abogados del ahora imputado, Dolores de Goycochea y Martín Miguel Inaudi, fundamentaron el pedido en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite el cambio de apellido “por justos motivos”. La fiscal del caso también respaldó la solicitud.

Luna Giardina
Luna Giardina era la pareja de Pablo Laurta.

Luna Giardina era la pareja de Pablo Laurta.

Estrella Laurta, su mamá, esbozó una versión distinta. En una entrevista con La Voz en vivo, aseguró que su hijo “tuvo una infancia entre algodones” y defendió a su exmarido: “Era un hombre tranquilo, presente, sin un carácter violento”.

“Luna nos mostró ese documento y se lo hicimos llegar a mi exmarido. Casi le da un infarto cuando lo leyó; no podía creer lo que decía”, relató la mujer. Además, recordó que en 2010 Pablo se alejó de la familia y años después fundó una organización “con valores distintos a los de nuestra casa, un matriarcado donde éramos todas mujeres”.

El abogado de Pablo Laurta confirmó su imputación por el crimen del remisero

Después que Pablo Laurta se negara a declarar, la Justicia de Entre Ríos lo imputó por el crimen del remisero Martín Palacios. El acusado, continúa detenido a la espera de una audiencia por prisión preventiva.

El abogado del uruguayo, José Luis Legarrate, habló tras la audiencia en la Fiscalía de Concordia y destacó que adoptaron el criterio de que no declare ante la fiscal Daniela Montangie y que analizarán todas las evidencias contra el acusado.

En esa línea, explicó que fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa”, es decir, que mató a Palacio para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Se espera que este jueves Montangie le dicte la prisión preventiva y que luego sea trasladado hasta Córdoba. En dicha provincia es investigado por los asesinatos de su Luna Giaridina, expareja y Mariel Zamudio, exsuegra, y allí se espera que también lo indaguen.

Pablo Laurta

“Estuvimos en la audiencia de declaración de imputado con Pablo Laurta, de Montevideo, se le ha acusado de homicidio criminis causa, y, por el momento, en atención a lo reciente de su llegada a Concordia, del contacto con las evidencias del proceso, hemos adoptado el criterio de abstenerse de declarar”, indicó ante la prensa y aseguró que “analizaremos las distintas evidencias que ha aportado el Ministerio Público Fiscal, a los efectos de acusarlo”.

Consultado sobre la situación de su defendido, explicó que “entiendo que al Ministerio Público Fiscal le interesará la privación de su libertad en el marco de un pedido cautelar, es decir, la prisión preventiva, que se resolverá en el día de mañana, y, muy probablemente, en atención a lo que es de público conocimiento, la provincia de Córdoba también lo requerirá al señor Laurta”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a ocho de los nueve detenidos en la causa

play

Crimen de Coghlan: indagan a Cristian Graf por el encubrimiento de la muerte de Diego Fernández Lima

play

Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

Un joven de 19 años mató a su madre y luego se quitó la vida

Macabro hallazgo en Jujuy: mató a su madre, vivió con su cuerpo y luego se arrojó de un puente

La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Rating Cero

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

últimas noticias

play

Video: piñas y corridas entre los Hell's Angels y trapitos en La Plata

Hace menos de un minuto
Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Hace 9 minutos
El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

Hace 9 minutos
Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

Hace 11 minutos
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 

Milei visita Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña libertaria

Hace 17 minutos