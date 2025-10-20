Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por violencia de género Ignacio Contreras, quien encabezó la lista para el Consejo Deliberante de San Vicente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, fue aprehendido este domingo, denunciado por su esposa de haber disparado dos veces dentro de una propiedad de campo tras una pelea por una presunta infidelidad. Por







La Policía halló una pistola 9mm a nombre de Contreras y vainas servidas en el baño.

Un concejal electo por La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este domingo en el partido bonaerense de San Vicente luego de que su pareja lo denunciara por un episodio de violencia de género en el que, según relató, disparó dos veces dentro de la casa de campo que ambos compartían.

Ignacio Contreras, de 51 años, encabezó la lista libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado como primer candidato a concejal de San Vicente. Este domingo, personal del Comando de Prevención Rural lo detuvo tras recibir un llamado por una "disputa familiar".

El incidente ocurrió en el campo "Mi Viejo" de ese partido bonaerense. Según la denuncia que hizo la pareja de Contreras, una joven de 24 años, todo comenzó con una discusión en el que ella le reprochaba una supuesta infidelidad, e incluso llegó a grabar parte del intercambio con su teléfono.

Luego, según contó, ella se encerró en el baño y Contreras comenzó a insistirle para que saliera. Ante su negativa, el concejal electo habría golpeado varias veces la puerta y, finalmente, tomó una pistola con la que efectuó dos disparos, uno de los cuales habría impactado en la bañadera.

Los efectivos encontraron una pistola 9 mm con vainas servidas en el baño de la planta baja y una situación de desorden general dentro de la vivienda. La joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que radicara la denuncia y brindara su declaración testimonial.