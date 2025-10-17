Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género" La conductora de Inteligencia Artesanal repudió los ataques de la funcionaria al colectivo feminista, al que acusó de alentar muchos de los femicidios en Argentina. Por







La conductora repudió los dichos de la funcionaria nacional contra el colectivo feminista. C5N

La periodista Nancy Pazos apuntó contra el discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su dichos contra el colectivo feminista, como el causante de alentar los femicidios en Argentina: "Me das asco de género".

La conductora de Inteligencia Artesanal, en C5N, aseguró este viernes: "No le pido que sea feminista combativa pero llegar al extremo de la perversión diciendo que las feministas somos las culpables, y me hago cargo, del recrudecimiento del machismo, me da asco de género, de que sea mujer".

En este punto, Nancy recordó los últimos múltiples asesinatos de mujeres: "La propia Bullrich tiene mucho para explicar, porque a Brenda, Morena y Lara las mataron porque la banda narco vendía droga acá, en la Ciudad, en la Villa 1-11-14 y repartían en la Provincia de Buenos Aires donde vos Patricia sacaste la Gendarmería entre otras cosas".

Agregó: "A Luna (Giardina() y Mariel (Zamudio) las mató un uruguayo que te cruzó la frontera que sigue siendo un colador y entiendo que las fronteras siguen a cargo del Gobierno, no?", dijo en su editorial.