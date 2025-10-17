18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

La conductora de Inteligencia Artesanal repudió los ataques de la funcionaria al colectivo feminista, al que acusó de alentar muchos de los femicidios en Argentina.

Por

La conductora repudió los dichos de la funcionaria nacional contra el colectivo feminista.

C5N

La periodista Nancy Pazos apuntó contra el discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su dichos contra el colectivo feminista, como el causante de alentar los femicidios en Argentina: "Me das asco de género".

Te puede interesar:

El contundente mensaje de Cristina en el Día de la Lealtad: "El 26 de octubre es Milei o Argentina"

La conductora de Inteligencia Artesanal, en C5N, aseguró este viernes: "No le pido que sea feminista combativa pero llegar al extremo de la perversión diciendo que las feministas somos las culpables, y me hago cargo, del recrudecimiento del machismo, me da asco de género, de que sea mujer".

En este punto, Nancy recordó los últimos múltiples asesinatos de mujeres: "La propia Bullrich tiene mucho para explicar, porque a Brenda, Morena y Lara las mataron porque la banda narco vendía droga acá, en la Ciudad, en la Villa 1-11-14 y repartían en la Provincia de Buenos Aires donde vos Patricia sacaste la Gendarmería entre otras cosas".

Agregó: "A Luna (Giardina() y Mariel (Zamudio) las mató un uruguayo que te cruzó la frontera que sigue siendo un colador y entiendo que las fronteras siguen a cargo del Gobierno, no?", dijo en su editorial.

Además, Pazos advirtió que la funcionaria no quiere responder preguntas, por ejemplo sobre los aportes a la campaña 2023: de Lácteos Vidal, empresa a la que el narco Fred Machado le giró plata: "Les hizo varios giros de plata a tu campaña de 2023. Terminaste haciendo lo mismo que le criticabas a Espert (José Luis))", sobre el excandidato de LLA que debió renunciar por sus vínculos con el acusado por la justicia de Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída. 

Por las dudas sobre el rescate de EEUU y las elecciones, los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4%

Los visitantes son testigos de la fusión entre tecnología de punta y arte tradicional.

Chery busca redefinir el futuro de la movilidad

 Con su mezcla de calma, paisajes de altura y hospitalidad norteña, San Lorenzo se vuelve un destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.

Viajar a Salta: el destino turístico poco mencionado para hacer cabalgatas entre montañas, selva y arroyos cristalinos

Lamelas junto a Javier Milei.

El embajador de EEUU en Argentina anticipó "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica"

Puerto Madryn, un punto de encuentro entre fauna y paisaje.

Turismo en Argentina: el destino del sur que es ideal para los amantes de la vida marina

play

Alerta meteorológica naranja: cuáles son las provincias afectadas por los tormentas

Rating Cero

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

play
El artista tiene 76 años y padece mal de Parkinson.

El Indio Solari habló de la Argentina de Milei: "Es pan y circo, pero sin el pan"

Hace 1 hora
play

Diego Guelar sobre el salvataje del Tesoro norteamericano: "Scott Bessent se ha metido en un túnel de confusión"

Hace 1 hora
Mariano Castro tenía 54 años y, desde 2021, padecía una grave enfermedad.

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Hace 1 hora
El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Hace 2 horas
play

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

Hace 2 horas