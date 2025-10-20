Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off La histórica producción vuelve al ruedo con una flamante trama que ilusionó a los fans con ver a los personajes originales.







Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+. Redes sociales

El universo de Prison Break vuelve a extenderse de la mano de una serie spin-off que llegará a la plataforma de streaming Disney+ y genera mucha ilusión entre los fanáticos de la producción original que tuvo cinco temporadas y se transmitió entre 2005 y 2017.

Según informó el portal de noticias Variety, Disney dio el visto bueno para la spin-off de la serie Prison Break y será producida para la plataforma Hulu. Con un piloto ya realizado, el reparto será el confirmado meses atrás: Emily Browning (Cassidy), Drake Rodger (Tommy), Lukas Gage (Jackson), Clayton Cardenas (Michael/Ghost), JR Bourne (Junior), Georgie Flores (Andrea) y Myles Bullock (Darius/Red).

Por el lado de la sinopsis, revelaron: "Una exsoldado convertida en funcionaria de prisiones (Emily Browning) acepta un trabajo en una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos para demostrar hasta dónde es capaz de llegar por alguien a quien ama". En esta ocasión, estará ambientada en el mismo mundo de la producción original, aunque con personajes diferentes.

Lukas Gage Emily Browning Drake Rodger Prison Break Lukas Gage, Emily Browning y Drake Rodger protagonizarán la spin-off de Prison Break. Redes sociales

Para esta serie regresarán Paul Scheuring, Marty Adelstein y Neal Moritz, es decir los productores ejecutivos originales de Prison Break, algo que evidencia el visto bueno por el proyecto. Junto con ellos en este mismo rol estarán Dawn Olmstead y Elgin James, este último también guionista y showrunner.

