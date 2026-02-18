18 de febrero de 2026 Inicio
Hallaron degolladas a una mujer y su hija: el asesino se sacó una selfie con los cuerpos y compartió la foto

La Justicia española detuvo a su expareja, quien tenía una orden de restricción hasta 2027 y estuvo detenido por violencia de género. El padre de la menor fue el que descubrió los cuerpos y alertó a la Policía local de Xilxes.

La mujer y su hija fueron encontradas en la vivienda que compartían. 
España se encuentra conmocionada tras el brutal crimen de una madre y su hija en Xilxes, quienes fueron degolladas dentro del departamento donde vivían. Además, las autoridades confirmaron que el asesino envió una fotografía junto a los cadáveres a varios contactos de la mujer. Las autoridades españolas detuvieron a su expareja, un hombre de 39 años de edad, que tenía una orden de restricción hasta 2027.

Desesperada búsqueda de Sofía en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula"

Según informaron medios españoles como Las Provincias, el padre de la menor asesinada encontró los cuerpos tras derribar a patadas la puerta del departamento donde vivían, después de recibir una imagen de Whatsapp, enviada desde el celular de la víctima, identificada como María José Bou, del cuerpo de su hija.

Al llegar, las autoridades interrogaron al hombre, que contó que su familia recibió una serie de amenazas de una tercera persona. Sin embargo, la Policía decidió trasladarlo bajo custodia porque el hombre tenía una orden de restricción y delitos previos por violencia de género.

Varios de los contactos de la mujer recibieron imágenes del asesino junto a los cuerpos, entre ellos el jefe de la Policía Local del Xilxes. "Familiares de la víctima sospechan que pudo ser la expareja y padre de las víctimas por sus antecedentes de violencia de género", informaron medios locales.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, decretó tres días de luto por los asesinatos y expresó que "no encontramos explicaciones ni nada. Estamos fuera de sitio y nos hemos levantado esta mañana y creíamos que esto era una película".

Las víctimas vivían en Xilxes, una comunidad de 3.200 personas. Tanto María José como su expareja eran sordomudos. Según los primeros testigos que arribaron al lugar, tras el descubrimiento de los cuerpos, aseguraron que el sospechoso hizo "la señal de un degollamiento con el dedo en el cuello".

Además, familiares y allegados a la familia contaron para SalamancaHoy que el hombre "la seguía allí donde iba y lo habían metido preso por incumplir el alejamiento", y que "la tenía controlada, seguía sus pasos y dónde iba o no iba".

