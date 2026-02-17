Desesperada búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula" El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, a cargo del operativo, brindó pocas esperanzas para hallar con vida a la joven de 23 años, que lleva más de 24 horas desaparecida tras un bautismo de buceo en Chubut. Por + Seguir en







La joven turista de 23 años que desapareció durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn.

En medio de la desesperada búsqueda de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció tras un bautismo de buceo hace más de 24 horas, la Prefectura Naval Argentina, a cargo del operativo en Puerto Madryn, brindó un panorama desalentador: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula", advirtieron desde el cuerpo policial.

En diálogo con Radio Mitre, el prefecto Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, descartó cualquier posibilidad de hallar a la joven oriunda de Villa Ballester con vida. "No se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba", precisó el funcionario, quien ratificó que continúa con la búsqueda intensamente.

Puerto Madryn búsqueda buzo Ya pasaron más de 24 horas de la desaparición de Sofía en Puerto Madryn. Durante la entrevista, Wagner relató lo que sucedió con Sofía Devries, quien desapareció el lunes mientras buscaba su titulación como buzo junto a otras seis personas, entre ellas su pareja, a bordo de una embarcación de la empresa Freediving Patagonia en aguas del Golfo Nuevo en Puerto Madryn, en Chubut.

"La pareja de buceo de Sofía, al volver a la superficie, informó que la joven había tenido un inconveniente y que no subió", expresó el prefecto. Además, añadió: "No la perdió, es como que tuvo una crisis, como que tuvo un problema, no lo pudo resolver y quedó ahí".

Según los primeros datos, al finalizar la actividad solo tres de los cuatro buceadores que habían descendido emergieron a la superficie. Wagner no descartó que Sofía haya sufrido un ataque de pánico y que ese haya sido el motivo por el que no activó ninguna de las medidas de seguridad que existen para ascender.

El mensaje de Leo, el novio de Sofía en redes sociales: "Tengo la esperanza de volverte a encontrar" En redes sociales, Leo, el novio de Sofía, compartió dos historias de Instagram donde detalló lo que ocurrió al momento de la desaparición de la joven y también criticó el accionar de las autoridades. "La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aperezca", expresó el joven. A su vez, aclaró que "la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana", señaló. Posteo Leo- Sofía buceo Madryn 17-2-26