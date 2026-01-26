Terror en San Luis: un femicida salió de prisión y apuñaló a una nena de 10 años Había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato de una adolescente en 2002. Recuperó la libertad tras 21 años y atacó a una niña en Santa Rosa del Conlara. La víctima permanece internada en Córdoba. Por + Seguir en







Terror en San Luis: un femicida salió de prisión y apuñaló a una nena de 10 años

Un hombre condenado a prisión perpetua por un femicidio cometido en 2002 fue detenido nuevamente tras apuñalar a una nena de 10 años en la zona rural de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. La menor sufrió heridas de extrema gravedad y permanece internada en el Sanatorio Allende, en Córdoba, donde evoluciona de manera favorable tras haber sido derivada a terapia intermedia.

El atacante fue identificado como Diego Domingo Ponce, quien había recuperado la libertad luego de pasar 21 años en prisión. Ponce fue condenado a perpetua por el asesinato de Laura Natalia Chirino, una joven de 17 años apuñalada en julio de 2002 en la ciudad de Villa San Luis.

Bajo el régimen legal vigente al momento del crimen, la condena permitía solicitar la libertad condicional a los 20 años, beneficio que el condenado obtuvo por buena conducta. Posteriormente, la Ley Blumberg elevó los plazos de la prisión perpetua y, en 2015, se incorporó la figura de femicidio, que agrava aún más las penas, aunque ninguna de esas modificaciones pudo aplicarse de manera retroactiva.

El ataque ocurrió cuando Ponce tocó la puerta de una vivienda y fue atendido por la nena, que se encontraba sola porque su madre había salido a hacer compras. El hombre pidió un vaso de agua, logró ingresar a la casa y la atacó con un arma blanca. Luego robó 900 mil pesos y 100 dólares y escapó. La menor fue encontrada por su madre al regresar, gravemente herida y desangrándose.

Según se informó, la niña sufrió dos heridas profundas en el cuello y una en el tórax. En su relato, le contó a su mamá que se hizo pasar por muerta por temor a que el agresor la siguiera atacando para terminar de matarla.

El caso volvió a poner en el centro del debate el régimen de libertades para condenados por delitos gravísimos y las falencias del sistema de protección frente a reincidentes violentos.