Los estremecedores posteos del novio de Sofía, la joven desaparecida en Puerto Madryn: "Todavía te espero" Luego que se conociera la noticia de la desaparición de la joven de 23 años, Leo, hizo un fuerte descargo contando lo que sucedió y apuntó contra la Justicia: "Tuvimos un accidente bajo el agua. La fiscal nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad".







Según detalló el novia de Sofía Devries, buceaban juntos y tuvieron un accidente en el agua Instagram

En medio de la desesperada búsqueda de la joven de 23 años desaparecida en Puerto Madryn cuando fue a hacer un bautismo de buceo, su novio, Leo, hizo dos publicaciones en sus redes sociales. En uno de ellos, hizo un fuerte descargo de lo que sucedió y en otro, dedicado a Sofía Devries, su pareja.

La desaparición ocurrió durante una práctica del curso y se activó un operativo contra reloj de la joven oriunda de Villa Ballester, y quien se encontraba junto a su novia al momento de la actividad y dos personas que fueron hospitalizadas.

Según relató el hombre en una publicación en redes sociales, viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

“La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, apuntó.

Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”: “Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

Posteo Leo- Sofía buceo Madryn 17-2-26 El estremecedor posteo del novio de Sofía Devries en redes sociales Luego de relatar sobre lo que sucedió al momento de la desaparición de Sofía Devries, Leo hizo otro posteo ya dedicado puntualmente a su novia. Desde su cuenta del trabajo, el hombre dejó en claro que no pierde las esperanzas que las autoridades puedan encontrarla. “Te amo para toda mi vida! Tengo la esperanza de volverte a encontrar! Todavía te espero”, señaló junto a una imagen de la joven donde se la ve sonriendo disfrutando de un día al aire libre.