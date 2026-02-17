Quién es Sofía, la joven turista de 23 años que desapareció durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn La joven oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, se encontraba junto a su pareja y otras personas realizando una práctica de buceo. En redes sociales, su novio publicó un mensaje y habló sobre un "accidente bajo el agua". Por + Seguir en







La joven tiene 23 años y es de Villa Ballester.

Prefectura lleva adelante un gran operativo en la zona de Punta Cuevas, en Puerto Madryn, tras la desaparición de una joven de 23 años durante un bautismo de buceo. La mujer, identificada como Sofía, oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, se encontraba junto a su novio y otras personas de la agencia Freediving Patagonia.

La desaparición ocurrió durante una práctica del curso y activó un operativo contra reloj. Según relató su pareja en una publicación en redes sociales, viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. "Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla", expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

Búsqueda Madryn buceo 17-2-26 Ambos se encontraban a más de 20 metros de profundidad en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo y había ingresado al agua junto a tres personas más, pero cuando regresaron a la embarcación, advirtieron que la oriunda de la provincia de Buenos Aires no lo hizo.

En el lugar se estableció un rápido operativo de Prefectura y los otros tres acompañantes, de 26, 33 y 37 años que participaron de la actividad, fueron trasladados al Hospital Andrés Isola, ya que dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica debido a síntomas compatibles con descompresión, mientras que el tercero continúa internado en observación.

El mensaje de Leo, el novio de Sofía en redes sociales: "Tengo la esperanza de volverte a encontrar" En redes sociales, Leo, el novio de Sofía compartió dos historias de Instagram donde detalló lo que ocurrió al momento de la desaparición de la joven, también criticó el accionar de las autoridades.

"La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aperezca", expresó el joven. Posteo Leo- Sofía buceo Madryn 17-2-26 A su vez, aclaró que "la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana".