Crimen de Yohana Escudero: la encontraron muerta en el baño de su casa y la familia culpa a su pareja El hecho ocurrió el 19 de enero en Villa Mercedes en San Luis y hasta el momento no se oficializó la autopsia. Investigan el caso como un suicidio, mientras que la familia culpa al cónyuge de cometer un femicidio. Por Paz Cignetti







La familia de Yohana Escudero exige que la causa se investigue como femicidio.

Yohana Escudero, de 36 años, fue encontrada colgada en el baño de su domicilio que compartía con su pareja, Lucas Gatica, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. La principal hipótesis sostiene que fue un suicidio, pero la familia denunció que se trata de un femicidio ya que el hombre la habría golpeado y violentado.

En diálogo con C5N, Jéssica Escudero, hermana de la víctima, detalló cómo fueron los hechos el día en el que Karen, su otra hermana halló el cuerpo de Yphana. "Fueron mis sobrinos de 14 y 5 años quienes la encontraron en el baño. Su papá (Gatica) les había dicho que 'no la molesten porque su mamá duerme' y se fue a trabajar. Los chicos llamaron a mi hermana Karen por teléfono, fue corriendo y vio a mi hermana colgada", indicó. Y agregó: "Luego de una hora de haber llamado a la policía, ambulancia y familia, llegó Lucas diciendo 'Yo no hice nada'".

En su relato, la joven también reveló que Yohana, meses atrás, había realizado una exposición ante la Policía ya que su pareja la había agredido y amenazado, por lo que ella se había ido de la casa con los menores de edad. No obstante, el comportamiento del hombre comenzó a "normalizarse", por lo que retomaron el vínculo y volvieron a convivir, sin saber que cuatro meses después la mujer aparecería sin vida en su casa.

Al ser consultada por el estilo de vida que mantenía su hermana, Jéssica confirmó que era una persona muy alegre y que nada la llevaría a pensar en quitarse la vida. "Estaban planeando un viaje con mi hermana y quería mucho a mis sobrinos. No les haría esto a ellos", sostuvo la joven al agregar que hoy en día los menores permanecen bajo el cuidado de la abuela materna.

A raíz del hecho, cientos de villamercedinos se han movilizado por las calles de la ciudad para pedir Justicia por Yohana, teniendo en cuenta que la causa ya cuenta con varios días y los datos de la autopsia aún no trascendieron. En la misma interviene la fiscal instructora Nº 5, Gisela Milstein junto a la Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Niñez y Adultos Mayores, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz.