Otro de los repatriados argentinos desmintió ayuda del Gobierno: "Nos dijeron que los sigamos en Facebook"

Francisco logró regresar al país en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de sumergirse en una odisea sin precedentes. "Nos contactamos con la Embajada, pero nos dijeron que buscáramos la información en redes sociales", contó.

Francisco, un argentino que quedó varado en Dubái cuando estalló el conflicto entre Irán , Estados Unidos e Israel , logró finalmente regresar a Argentina tras una odisea que duró más de una semana. Tras relatar los días de tensión que vivió en los Emiratos Árabes, apuntó contra la falta de asistencia de la embajada argentina.

“Fueron días muy complicados. Nuestro avión hacía escala en Dubái rumbo a Buenos Aires y a las 12 horas de haber llegado empezó la guerra”, contó. Lo que debía ser una escala breve terminó convirtiéndose en una estadía obligada de nueve días.

Durante ese tiempo, explicó, la incertidumbre fue constante. “Estuvimos nueve días con mucha angustia porque no conocíamos el sistema de defensa que tiene Emiratos Árabes. Sabíamos que es difícil que los misiles lleguen, pero igual escuchás explosiones y eso te asusta”, relató.

En diálogo con Mañanas Argentinas, el joven puso palabras a su aventura y contó que la tensión aumentaba con el correr de los días. “Las noticias nos ponían cada vez más nerviosos. Todo lo que veíamos era que el conflicto se intensificaba y nosotros seguíamos sin saber cuándo íbamos a poder volver” , explicó.

Pero uno de los puntos más críticos, aseguró, fue la falta de asistencia oficial. Si bien el canciller Pablo Quirno se adjudicó la repatriación de los argentinos , Francisco contó que intentaron comunicarse con la Embajada argentina para recibir orientación, pero que no obtuvieron respuestas concretas.

“Pedimos ayuda a la embajada a través de las redes oficiales y la respuesta fue que la información estaba en Facebook. Nos dijeron que siguiéramos lo que publicaban ahí”, señaló. Y agregó: “La verdad nos pareció muy poco profesional”.

También aseguró que las recomendaciones que recibieron fueron mínimas. “Básicamente nos dijeron que siguiéramos lo que indicaba la seguridad local, que era quedarnos adentro y refugiados. No hubo ningún tipo de gestión para ayudarnos”, afirmó.

El argentino sostuvo que la situación generó frustración entre los compatriotas que estaban en la misma situación. “No había ayuda ni intención de ayudarte. Tenían nuestros dos teléfonos y nunca nos llamaron”, remarcó.

Incluso, contó que se había anunciado una reunión virtual con el embajador para brindar información a los argentinos varados, pero que finalmente no se concretó. “Avisaron por Facebook que iba a haber una llamada con el embajador y la cancelaron a la media hora de empezada”, dijo.

“Después dijeron que estaban haciendo gestiones, pero la verdad es que cada argentino que volvió lo hizo como pudo, arreglándose por sus propios medios. Nos dolió que mintieran”, agregó. En su caso, logró salir gracias a la ayuda de una agencia de viajes que desde Argentina lo asistió para conseguir nuevos pasajes.

“Fue una odisea que nunca viví en mi vida”, concluyó. “Lo único que queríamos era volver a casa y la sensación fue que estábamos solos”.

Argentinos en Dubái negaron que el Estado haya participado en su salida de Medio Oriente: "Lo hicimos todo solos"

Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, informara que 248 ciudadanos habían logrado salir de Emiratos Árabes Unidos gracias a gestiones de Cancillería, argentinos negaron que la diplomacia nacional haya intercedido por ellos. "Lo hicimos solos, nos pagamos todo", remarcaron.

Virginia Luca, argentina en Dubái, subrayó en diálogo con Valentina Caff en Mañanas Argentinas, por C5N, que "el término correcto no es 'evacuados', 'rescatados' ni 'repatriados' porque eso implica que debería haber habido algún tipo de gestión por parte de alguien de la embajada o del consulado y eso no pasó".

La mujer contó que se encuentra en la principal ciudad del país árabe para desde allí volar a Madrid el 11 de marzo. "Nosotros estuvimos haciendo colas y en las oficinas de Emirates, nuestros parientes estuvieron llamando desde Buenos Aires y desde otros lugares del país para poder coordinar. Todo lo hicimos absolutamente solos. Llamábamos a la embajada y nos cortaban el teléfono", relató.

"Entonces, no me parece justo que, además de dejarnos tirados, se empiecen a llevar las cucardas de las gestiones que tuvimos que hacer nosotros para salir solos. Y por otro lado, hay otro tema y muy importante que quiero dejarle en claro a todos los argentinos: el Estado nacional no invirtió un solo centavo en traer a ninguno de nosotros y no es un reproche, es una aclaración", destacó.

Embed @c5n ⭕ ARGENTINOS EN DUBÁI DESTACAN EL ACOMPAÑAMIENTO DE EMIRATOS ÁRABES, A DIFERENCIA DEL ARGENTINO El drama de quedar atrapado en medio de la guerra: Virginia Lucca, argentina en Dubái, resaltó el accionar del país en comparación al descuido del Estado argentino con sus compatriotas. ️ "El cuidado que esta gente tiene con sus ciudadanos y el turista es realmente ejemplar". #Dubai #MedioOriente #guerra ♬ sonido original - c5n

"Acá no existe la repatriación y si alguien, algún político dice que existe, yo pido las pruebas, porque nosotros estamos juntando todos todas las las facturas y todo lo que pagamos para demostrarle a todos los argentinos que nosotros nos hicimos cargos de todos nuestros gastos", enfatizó Luca.

Virginia explicó que el día a día en una zona caliente de conflicto transcurre con relativa tranquilidad, dado que "el cuidado, el respeto y el acompañamiento que esta gente tiene con sus ciudadanos, con la gente que vive acá, con el turista, es ejemplar".

Sin embargo, no puede evitar mencionar "el vacío de la embajada", de la que reciben información no oficial distribuida a través de canales externos. "Empezamos a buscar información cada uno por su lado y tenemos conciudadanos que se fueron hacia Omán, cosa que nosotros tenemos terror. Estuvieron muy seguros, atravesaron el país y están en Omán esperando. Por ejemplo, Rubén tiene vuelo para Egipto el día 14", destacó.

También recordó la alusión a Claudio "Chiqui" Tapia y el pedido de repatriación luego de que se conociera la noticia del rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la llegada al país de Nahuel Gallo. "Fue un tiro por elevación para decir, ¿se dan cuenta de que un particular, por más plata y poder que tenga, no puede cubrir el rol del Estado?", expresó.

"La embajada podría haber gestionado que en dos aviones de Aerolíneas entráramos los 600 y nos pagáramos nosotros esos vuelos. Si se los estamos pagando a Emirates, los pagábamos nosotros. Cuando esperábamos la contención de las autoridades y no hubo ninguna y empezamos a sentir que había un vacío acá, fue como haber pateado un hormiguero y cada uno empezó a salir para donde podía y como podía", cuestionó.

En cuanto a su situación particular, explicó que el 11 vuela hacia España, y "desde ahí estamos intentando arreglar con Level que nos dé el crédito del vuelo que perdimos; aunque haya que pagar una diferencia, no serían los u$s3500 que pagaron algunos compatriotas para volver".