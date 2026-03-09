9 de marzo de 2026 Inicio
Por la suba del petróleo, YPF hará "micropricing" para evitar un "cimbronazo" en los precios de los combustibles

Ante la disparada del precio del barril en pleno conflicto en Medio Oriente, Horacio Marín, presidente de la compañía, aseguró que se analizan los costos día a día para "atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores".

Con más de la mitad del mercado

Con más de la mitad del mercado, YPF es la principal referencia de precio para sus competidores.

Si tenés que cargar, cargá hoy: el CEO de YPF advirtió posibles subas de precios por la guerra en Medio Oriente
"Si tenés que cargar, cargá hoy": el CEO de YPF advirtió posibles subas de precios por la guerra en Medio Oriente

El presidente de la compañía, Horacio Marín, escribió este lunes en su cuenta de X: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores".

"Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", concluyó.

La petrolera estatal, con más de la mitad del mercado en el país, suele ser el parámetro de referencia para sus competidoras, que se quedaron con poco margen para sostener el valor en surtidor.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Este escenario resulta ambivalente para la Argentina. Si bien le permitiría sumar unos u$s5.000 millones en ingresos por exportaciones, implicaría un incremento para los consumidores locales con un seguro impacto sobre la inflación.

Las petroleras tienen en la actualidad liberados los precios para los consumidores, pero siempre quedan bajo la referencia que marca YPF como principal jugador del mercado. Así, se espera que de manera inminente el impacto de la disparada del crudo llegue con remarcaciones en los surtidores.

Qué es el micropricing de YPF y cómo funciona

El micropricing es una estrategia que permite a YPF modificar los precios de sus combustibles varias veces al día, con ajustes que no superan el 1% por vez, según la dinámica de cada estación de servicio. Los precios pueden ir a la baja o en alza, flotando en esa banda que se fija a inicio de mes con "el objetivo es lograr una mayor eficiencia comercial, fidelizar a los clientes donde hay fuerte competencia y optimizar márgenes en zonas de alta demanda", según señaló el año pasado Marín.

Este sistema se gestiona desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), ubicado en la torre corporativa de YPF en Puerto Madero, Buenos Aires. El RTIC utiliza inteligencia artificial para monitorear en tiempo real datos de 1.680 estaciones distribuidas en 170 corredores estratégicos del país, analizando variables como:

  • Demanda local: En horarios de baja afluencia, como la madrugada, los precios pueden reducirse hasta un 0,5% para atraer más clientes.
  • Competencia: En zonas con alta presencia de otras marcas, YPF puede bajar precios para mantener su competitividad.
  • Flujo vehicular: En áreas con mayor tráfico, los precios podrían incrementarse ligeramente para optimizar márgenes.
Irán advierte a EEUU e Israel que si continúan los ataques el barril del petróleo podría superar los u$s200

Emmanuel Macron lanzó una misión naval para reabrir el estrecho de Ormuz

Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con EEUU

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados: Wall Street operó en rojo y cayó hasta un 1,8%

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

"Si tenés que cargar, cargá hoy": el CEO de YPF advirtió posibles subas de precios por la guerra en Medio Oriente

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

Irán advierte a EEUU e Israel que si continúan los ataques el barril del petróleo podría superar los u$s200

