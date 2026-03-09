Por la suba del petróleo, YPF hará "micropricing" para evitar un "cimbronazo" en los precios de los combustibles

Ante la disparada del precio del barril en pleno conflicto en Medio Oriente, Horacio Marín, presidente de la compañía, aseguró que se analizan los costos día a día para "atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores".

Con más de la mitad del mercado, YPF es la principal referencia de precio para sus competidores.

La escalada del conflicto en Medio Oriente siguió impulsando la disparada del precio del petróleo, que arrancó la semana por encima de los u$s100 por barril , lo que puso más presión sobre los combustibles. Ante esto, desde YPF , que días atrás había descartado un aumento, prometió una estrategia de "micropricing" para evitar un "cimbronazo" en los precios .

"Si tenés que cargar, cargá hoy": el CEO de YPF advirtió posibles subas de precios por la guerra en Medio Oriente

El presidente de la compañía, Horacio Marín, escribió este lunes en su cuenta de X: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores ".

" Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores , teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", concluyó.

La petrolera estatal, con más de la mitad del mercado en el país, suele ser el parámetro de referencia para sus competidoras, que se quedaron con poco margen para sostener el valor en surtidor.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz , lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Este escenario resulta ambivalente para la Argentina. Si bien le permitiría sumar unos u$s5.000 millones en ingresos por exportaciones, implicaría un incremento para los consumidores locales con un seguro impacto sobre la inflación.

Las petroleras tienen en la actualidad liberados los precios para los consumidores, pero siempre quedan bajo la referencia que marca YPF como principal jugador del mercado. Así, se espera que de manera inminente el impacto de la disparada del crudo llegue con remarcaciones en los surtidores.

Qué es el micropricing de YPF y cómo funciona

El micropricing es una estrategia que permite a YPF modificar los precios de sus combustibles varias veces al día, con ajustes que no superan el 1% por vez, según la dinámica de cada estación de servicio. Los precios pueden ir a la baja o en alza, flotando en esa banda que se fija a inicio de mes con "el objetivo es lograr una mayor eficiencia comercial, fidelizar a los clientes donde hay fuerte competencia y optimizar márgenes en zonas de alta demanda", según señaló el año pasado Marín.

Este sistema se gestiona desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), ubicado en la torre corporativa de YPF en Puerto Madero, Buenos Aires. El RTIC utiliza inteligencia artificial para monitorear en tiempo real datos de 1.680 estaciones distribuidas en 170 corredores estratégicos del país, analizando variables como: