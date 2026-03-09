El conflicto en Medio Oriente sacude a los mercados y alimenta el temor a un shock global en el precio del crudo.

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que, si continúan los ataques contra instalaciones petroleras del país, el precio del barril podría dispararse por encima de los u$s200.

El mensaje estuvo dirigido directamente a Estados Unidos e Israel tras las recientes ofensivas contra infraestructura vinculada al sector energético. Según el vocero militar, una escalada del conflicto podría provocar represalias iraníes contra instalaciones estratégicas en distintos puntos de la región, lo que tendría un impacto inmediato en la oferta global de crudo.

Desde el gobierno iraní sostienen que, hasta ahora, han evitado responder con acciones similares fuera de su territorio para no afectar a las poblaciones musulmanas de Medio Oriente. Sin embargo, aseguraron contar con la capacidad operativa y la información necesaria para identificar y atacar instalaciones energéticas si la situación continúa agravándose.

En ese contexto, el portavoz instó a los gobiernos de países musulmanes a intervenir diplomáticamente para presionar a Washington y Tel Aviv y frenar los ataques. De lo contrario, advirtió, la escalada podría extenderse a toda la región y provocar un shock en el mercado petrolero internacional.

"Si están dispuestos a soportar que el petróleo supere los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego"

“Si están dispuestos a soportar que el petróleo supere los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego” , afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por medios iraníes.

La advertencia se produjo luego de que Israel lanzara el sábado una serie de ataques contra depósitos petroleros en territorio iraní. En Teherán se registraron explosiones e incendios de gran magnitud que afectaron camiones cisterna y tanques de almacenamiento.

El mercado reaccionó de inmediato. Los futuros del crudo Brent superaron los 110 dólares por barril, con un salto superior al 14% en una sola jornada. En el último mes, el precio ya acumula una suba mayor al 50% en comparación con el mismo período del año pasado.

Analistas del sector advierten que, si el conflicto comienza a afectar rutas clave de exportación o instalaciones energéticas en varios países del Golfo, el mercado podría enfrentar un escenario de oferta restringida y precios récord, con consecuencias directas para la inflación y la actividad económica a nivel mundial.