Argentinos en Dubái negaron que el Estado haya participado en su salida de Medio Oriente: "Lo hicimos todo solos"

Desde Emiratos Árabes Unidos, Virginia Luca subrayó que Cancillería "no invirtió un solo centavo en traer a ninguno de nosotros". "Acá no existe la repatriación", enfatizó.

Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , informara que 248 ciudadanos habían logrado salir de Emiratos Árabes Unidos gracias a gestiones de Cancillería , argentinos negaron que la diplomacia nacional haya intercedido por ellos. "Lo hicimos solos, nos pagamos todo" , remarcaron.

Virginia Luca , argentina en Dubái, subrayó en diálogo con Valentina Caff en Mañanas Argentinas , por C5N , que "el término correcto no es 'evacuados', 'rescatados' ni 'repatriados' porque eso implica que debería haber habido algún tipo de gestión por parte de alguien de la embajada o del consulado y eso no pasó ".

La mujer contó que se encuentra en la principal ciudad del país árabe para desde allí volar a Madrid el 11 de marzo. "Nosotros estuvimos haciendo colas y en las oficinas de Emirates, nuestros parientes estuvieron llamando desde Buenos Aires y desde otros lugares del país para poder coordinar. Todo lo hicimos absolutamente solos. Llamábamos a la embajada y nos cortaban el teléfono ", relató.

"Entonces, no me parece justo que, además de dejarnos tirados, se empiecen a llevar las cucardas de las gestiones que tuvimos que hacer nosotros para salir solos. Y por otro lado, hay otro tema y muy importante que quiero dejarle en claro a todos los argentinos: el Estado nacional no invirtió un solo centavo en traer a ninguno de nosotros y no es un reproche, es una aclaración ", destacó.

"Acá no existe la repatriación y si alguien, algún político dice que existe, yo pido las pruebas, porque nosotros estamos juntando todos todas las las facturas y todo lo que pagamos para demostrarle a todos los argentinos que nosotros nos hicimos cargos de todos nuestros gastos ", enfatizó Luca.

Virginia explicó que el día a día en una zona caliente de conflicto transcurre con relativa tranquilidad, dado que "el cuidado, el respeto y el acompañamiento que esta gente tiene con sus ciudadanos, con la gente que vive acá, con el turista, es ejemplar".

Sin embargo, no puede evitar mencionar "el vacío de la embajada", de la que reciben información no oficial distribuida a través de canales externos. "Empezamos a buscar información cada uno por su lado y tenemos conciudadanos que se fueron hacia Omán, cosa que nosotros tenemos terror. Estuvieron muy seguros, atravesaron el país y están en Omán esperando. Por ejemplo, Rubén tiene vuelo para Egipto el día 14", destacó.

Embed @c5n ARGENTINOS EN DUBÁI DESTACAN EL ACOMPAÑAMIENTO DE EMIRATOS ÁRABES, A DIFERENCIA DEL ARGENTINO El drama de quedar atrapado en medio de la guerra: Virginia Lucca, argentina en Dubái, resaltó el accionar del país en comparación al descuido del Estado argentino con sus compatriotas. "El cuidado que esta gente tiene con sus ciudadanos y el turista es realmente ejemplar". #Dubai #MedioOriente #guerra sonido original - c5n

También recordó la alusión a Claudio "Chiqui" Tapia y el pedido de repatriación luego de que se conociera la noticia del rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la llegada al país de Nahuel Gallo. "Fue un tiro por elevación para decir, ¿se dan cuenta de que un particular, por más plata y poder que tenga, no puede cubrir el rol del Estado?", expresó.

"La embajada podría haber gestionado que en dos aviones de Aerolíneas entráramos los 600 y nos pagáramos nosotros esos vuelos. Si se los estamos pagando a Emirates, los pagábamos nosotros. Cuando esperábamos la contención de las autoridades y no hubo ninguna y empezamos a sentir que había un vacío acá, fue como haber pateado un hormiguero y cada uno empezó a salir para donde podía y como podía", cuestionó.

En cuanto a su situación particular, explicó que el 11 vuela hacia España, y "desde ahí estamos intentando arreglar con Level que nos dé el crédito del vuelo que perdimos; aunque haya que pagar una diferencia, no serían los u$s3500 que pagaron algunos compatriotas para volver".