9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Argentinos en Dubái negaron que el Estado haya participado en su salida de Medio Oriente: "Lo hicimos todo solos"

Desde Emiratos Árabes Unidos, Virginia Luca subrayó que Cancillería "no invirtió un solo centavo en traer a ninguno de nosotros". "Acá no existe la repatriación", enfatizó.

Por
Cancillería había informado que vuelos comerciales de Emirates Airlines traerían a los primeros de los 630 argentinos varados en Medio Oriente.

Cancillería había informado que vuelos comerciales de Emirates Airlines traerían a los primeros de los 630 argentinos varados en Medio Oriente.

Te puede interesar:

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Virginia Luca, argentina en Dubái, subrayó en diálogo con Valentina Caff en Mañanas Argentinas, por C5N, que "el término correcto no es 'evacuados', 'rescatados' ni 'repatriados' porque eso implica que debería haber habido algún tipo de gestión por parte de alguien de la embajada o del consulado y eso no pasó".

La mujer contó que se encuentra en la principal ciudad del país árabe para desde allí volar a Madrid el 11 de marzo. "Nosotros estuvimos haciendo colas y en las oficinas de Emirates, nuestros parientes estuvieron llamando desde Buenos Aires y desde otros lugares del país para poder coordinar. Todo lo hicimos absolutamente solos. Llamábamos a la embajada y nos cortaban el teléfono", relató.

"Entonces, no me parece justo que, además de dejarnos tirados, se empiecen a llevar las cucardas de las gestiones que tuvimos que hacer nosotros para salir solos. Y por otro lado, hay otro tema y muy importante que quiero dejarle en claro a todos los argentinos: el Estado nacional no invirtió un solo centavo en traer a ninguno de nosotros y no es un reproche, es una aclaración", destacó.

dubai ataque iran
Durante el fin de semana, Irán atacó el aeropuerto de Dubái y todos los vuelos fueron suspendidos.

Durante el fin de semana, Irán atacó el aeropuerto de Dubái y todos los vuelos fueron suspendidos.

"Acá no existe la repatriación y si alguien, algún político dice que existe, yo pido las pruebas, porque nosotros estamos juntando todos todas las las facturas y todo lo que pagamos para demostrarle a todos los argentinos que nosotros nos hicimos cargos de todos nuestros gastos", enfatizó Luca.

Virginia explicó que el día a día en una zona caliente de conflicto transcurre con relativa tranquilidad, dado que "el cuidado, el respeto y el acompañamiento que esta gente tiene con sus ciudadanos, con la gente que vive acá, con el turista, es ejemplar".

Sin embargo, no puede evitar mencionar "el vacío de la embajada", de la que reciben información no oficial distribuida a través de canales externos. "Empezamos a buscar información cada uno por su lado y tenemos conciudadanos que se fueron hacia Omán, cosa que nosotros tenemos terror. Estuvieron muy seguros, atravesaron el país y están en Omán esperando. Por ejemplo, Rubén tiene vuelo para Egipto el día 14", destacó.

Embed
@c5n

ARGENTINOS EN DUBÁI DESTACAN EL ACOMPAÑAMIENTO DE EMIRATOS ÁRABES, A DIFERENCIA DEL ARGENTINO El drama de quedar atrapado en medio de la guerra: Virginia Lucca, argentina en Dubái, resaltó el accionar del país en comparación al descuido del Estado argentino con sus compatriotas. "El cuidado que esta gente tiene con sus ciudadanos y el turista es realmente ejemplar". #Dubai #MedioOriente #guerra

sonido original - c5n

También recordó la alusión a Claudio "Chiqui" Tapia y el pedido de repatriación luego de que se conociera la noticia del rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la llegada al país de Nahuel Gallo. "Fue un tiro por elevación para decir, ¿se dan cuenta de que un particular, por más plata y poder que tenga, no puede cubrir el rol del Estado?", expresó.

"La embajada podría haber gestionado que en dos aviones de Aerolíneas entráramos los 600 y nos pagáramos nosotros esos vuelos. Si se los estamos pagando a Emirates, los pagábamos nosotros. Cuando esperábamos la contención de las autoridades y no hubo ninguna y empezamos a sentir que había un vacío acá, fue como haber pateado un hormiguero y cada uno empezó a salir para donde podía y como podía", cuestionó.

En cuanto a su situación particular, explicó que el 11 vuela hacia España, y "desde ahí estamos intentando arreglar con Level que nos dé el crédito del vuelo que perdimos; aunque haya que pagar una diferencia, no serían los u$s3500 que pagaron algunos compatriotas para volver".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con Estados Unidos

Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con EEUU

Tras el bombardeo de Israel, Irán contraatacó y por el impacto de un misil, un hombre murió

Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó nuevos ataques contra Beirut

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados del mundo: caen las bolsas y aumenta el petróleo

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados: Europa opera en rojo y Wall Street anticipa otra jornada negativa

Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra. 

Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

play

En medio de las amenazas de EEUU, Mojtaba Khamenei fue confirmado como nuevo líder supremo de Irán

Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar se mantiene al alza en una jornada caliente marcada por la suba del precio del petróleo

Hace 13 minutos
Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 22 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 44 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 45 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 49 minutos