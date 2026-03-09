Javier Milei afirmó que se siente "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo" Mientras crece la escalada bélica en Medio Oriente, el Presidente disertó este lunes en el auditorio Lampord de la Universidad Yeshiva, en Nueva York, y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en el marco de la guerra con Irán: "Vamos a ganar". Por + Seguir en







Javier Milei en la Universidad Yeshiva.

En medio de la guerra que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra Irán, el presidente Javier Milei manifestó este lunes que se siente "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo". Las declaraciones fueron formuladas en el marco de una disertación realizad en el auditorio Lampord de la Universidad Yeshiva, en Nueva York.

Una vez más, Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y Benjamin Netanyahu en el conflicto de Medio Oriente, y no tuvo problemas en asegurar: "Vamos a ganar".

El mandatario, que viajó a Estados Unidos para asistir a la cumbre "Escudos de las Américas" e inaugurar la Argentina Week 2026, entre otras actividades, habló durante una hora y veinte minutos frente a las casi 500 personas que asistieron a su disertación en la universidad privada judía, una usina académica liberal para estudiantes ortodoxos.

"Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", sostuvo Milei, que fue aplaudido y vitoreado por los estudiantes.