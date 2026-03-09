9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei afirmó que se siente "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo"

Mientras crece la escalada bélica en Medio Oriente, el Presidente disertó este lunes en el auditorio Lampord de la Universidad Yeshiva, en Nueva York, y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en el marco de la guerra con Irán: "Vamos a ganar".

Por
Javier Milei en la Universidad Yeshiva.

Javier Milei en la Universidad Yeshiva.

En medio de la guerra que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra Irán, el presidente Javier Milei manifestó este lunes que se siente "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo". Las declaraciones fueron formuladas en el marco de una disertación realizad en el auditorio Lampord de la Universidad Yeshiva, en Nueva York.

milei encabeza en nueva york la argentina week, un road show para atraer inversiones
Te puede interesar:

Milei encabeza en Nueva York la "Argentina Week", un "road show" para atraer inversiones

Una vez más, Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y Benjamin Netanyahu en el conflicto de Medio Oriente, y no tuvo problemas en asegurar: "Vamos a ganar".

El mandatario, que viajó a Estados Unidos para asistir a la cumbre "Escudos de las Américas" e inaugurar la Argentina Week 2026, entre otras actividades, habló durante una hora y veinte minutos frente a las casi 500 personas que asistieron a su disertación en la universidad privada judía, una usina académica liberal para estudiantes ortodoxos.

"Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", sostuvo Milei, que fue aplaudido y vitoreado por los estudiantes.

"No van a poder destruir nunca a un pueblo con esa forma de vivir y honrar la vida", agregó el mandatario, que estuvo acompañado en el auditorio por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei respaldó a Estados Unidos en la guerra con Irán: Estamos parados en el lugar correcto de la historia

Milei respaldó a EEUU en la guerra con Irán: "Estamos parados en el lugar correcto de la historia"

Milei se encuentra en Estados Unidos, en donde participó de la inciativa militar Escudo de las Américas.

Milei, sobre el cierre de las pymes: "No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan"

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

Milei habló sobre la posibilidad de su reelección: "Mi contrincante es la realidad"

La caída del empleo responde a una contracción directa de la actividad.

Según un informe de la UBA, la industria perdió 100.000 empleos desde que Milei es presidente

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Rating Cero

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Hace 7 minutos
Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Hace 17 minutos
Fate fue fundada en 1940.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

Hace 20 minutos
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Hace 21 minutos
Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Hace 1 hora