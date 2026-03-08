Guerra en Medio Oriente: 248 ciudadanos argentinos pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos El canciller Pablo Quirno confirmó el número de compatriotas que lograron concretar su salida del país, ubicado en una zona caliente en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Todavía faltan 168. Por + Seguir en







La Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, informó que, para la mañana del domingo, 248 ciudadanos argentinos habían logrado salir de Emiratos Árabes Unidos, un país ubicado en una zona caliente en medio del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel. "Hay más vuelos programados para los próximos días", remarcó.

"De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por Cancillería, nuestra embajada y nuestro consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días", escribió el funcionario este domingo en su cuenta de X.

La Cancillería argentina había informado el viernes sobre la salida de dos vuelos de Emirates Airlines desde Dubái para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, con escala en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires.

La crisis en Medio Oriente forzó el cierre casi total del tráfico aéreo. La mayoría de los ciudadanos argentinos varados se encuentra en Israel y Qatar, además de EAU. En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2030622342112485417&partner=&hide_thread=false De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 8, 2026 Según datos oficiales de Cancillería, en total fueron 630 los argentinos que le pidieron ayuda al Gobierno nacional para poder escapar de la zona de conflicto, a través de diversos canales consulares. De todos modos, desde Casa Rosada aseguraron que por el momento no va a haber vuelos para repatriar a los varados en Medio Oriente. Hasta ahora, solo se trata de vuelos comerciales.

"Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y el miércoles se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo", aseguró días atrás el canciller Quirno. Sin embargo, los argentinos que se encuentran varados en Medio Oriente sostuvieron que no obtienen ningún tipo de respuesta de las autoridades nacionales. De hecho, una de ellas contó que le enviaron una carta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia", para que los ayude en su desesperante situación.