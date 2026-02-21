Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal Después de los accidentes en Costanera y General Paz, dos internos de las líneas 135 y 105 chocaron junto a un automóvil particular. Una pasajera resultó con politraumatismos y fue trasladada de urgencia. Por + Seguir en







Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. Captura de video

Ocho personas resultaron heridas tras un fuerte choque múltiple entre dos colectivos y un auto en el barrio porteño de La Paternal, el tercero en lo que va del sábado después de los accidentes en la Costanera norte y la avenida General Paz. En este caso, la colisión se dio en el cruce de avenida San Martín y Nicasio Oroño, y una mujer fue derivada de urgencia a un centro de salud cercano.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los damnificados en el lugar del hecho con cinco ambulancias. Cuatro personas fueron derivadas a hospitales de cercanía, entre ellas, una mujer de 55 años que sufrió politraumatismos debido al impacto. Las unidades de las líneas 135 y 105 permanecieron en la calzada mientras los peritos iniciaban las investigaciones sobre la mecánica del accidente.

El operativo de seguridad vial provocó un corte parcial en la avenida San Martín que afectó la circulación durante gran parte de la tarde. En tanto, los agentes de tránsito coordinaron el flujo vehicular para evitar nuevos incidentes mientras las grúas retiraban los vehículos involucrados en el choque.

Las causas de la colisión entre el automóvil particular y los dos transportes públicos están bajo investigación policial. Los vecinos del barrio presenciaron el despliegue sanitario en una zona, que suele tener una alta densidad de tráfico en el horario en los que se produjo el accidente.

Caos en la General Paz por un choque en cadena Un violento choque en cadena ocurrió este sábado a la altura de Vicente López, sobre la traza de la General Paz con sentido al Riachuelo. Siete vehículos protagonizaron el siniestro que dejó un saldo total de 12 personas heridas, entre ellas un adolescente de 15 años.