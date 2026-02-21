IR A
Marixa Balli recordó su gran amor con Rodrigo y contó por qué se separaron: "Era muy incómodo"

La bailarina recordó su apasionado romance con El Potro, reveló el secreto detrás de un anillo que él le regaló y que ella todavía conserva, y contó por qué no pudieron seguir juntos.

En una charla íntima con Marley

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.

Marixa Balli abrió su corazón y dio detalles de su vida en pareja con Rodrigo Bueno, músico con el que tuvo una gran historia de amor que, a pesar del cariño, terminó con una separación. "Fue una decisión muy adulta... El amor siempre queda en mí, lo tengo tatuado", aseguró.

La participante de MasterChef Celebrity recordó al cantante como su un "gran amor", y lo destacó entre las relaciones que tuvo con otros mediáticos. Sin embargo, contó que distintas circunstancias los alejaron. "No era fácil la vida de Rodrigo y mi vida", reconoció. "Un día nos sentamos los dos y lo planteamos. En ese momento era todo muy incómodo, creo que fue una decisión muy adulta", señaló.

La panelista remarcó que en ese momento los dos estaban con su carrera en ascenso, y eso complicaba la pareja. "Rodrigo me marcó muchísimo, éramos muy parecidos", sentenció sobre el vínculo con el cordobés.

Balli habló con Marley en el anteúltimo programa de Por el mundo, en Telefe, y recordó los ataques de celos que el Potro sentía por Luis Miguel, lo que provocó la ruptura.

A lo largo de su carrera, la mediática se relacionó con otras famosos, como Marcelo Tinelli, pero nadie pudo superar al Potro, como le decían al cuartetero. "A Rodrigo lo puedo igualar a otra relación muy importante, pero no a la de Marcelo. En mi carrera Marcelo fue importante, pero en el amor fue uno más", sostuvo.

En otra parte de la entrevista, "la Cachaca" reveló la historia del anillo que le dio Rodrigo, que ella todavía conserva, y que tiene un mensaje más allá del tiempo: "Me preguntó si me gustaban los anillos y me puso uno que calzó perfecto. Me dijo: 'Si algún día necesitás dinero, vendés este anillo y yo te lo vuelvo a regalar'".

¿Cómo se conocieron Marixa Balli y Rodrigo?

La historia de amor y pasión entre Marixa Balli y Rodrigo Bueno se remonta al año 1992, cuando grabaron un videoclip y él la eligió como protagonista. "Cuando grabamos La chica del ascensor, pasó de todo en ese videoclip. Yo no lo conocía, lo conocí ese mismo día y me enamoré ni bien lo vi. Y creo que a él le pasó lo mismo, con la diferencia que él ya venía preparado a seducir a la chica del ascensor", recordó la mediática.

