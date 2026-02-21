Loto Plus: resultado del sorteo 3859 del sábado 21 de febrero de 2026

Este sábado 21 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
NÚMERO PLUS 1
Los números ganadores fueron: 03-07-09-23-35-37
6 aciertos: Vacante Premio: $260.912.210,83.-
5 aciertos: 19 ganadores. Premio: $16.993.463,85.-
4 aciertos: 691 ganadores. Premio: $3.398.692,77.-
Los números ganadores fueron: 06-11-17-18-20-33
6 aciertos: vacante. Premio: $7.188.731.615,90.-
5 aciertos: 25 ganador. Premio: $16.993.463,85.-
4 aciertos: 1010 ganadores. Premio: $3.398.692,77.-
Los números seleccionados fueron: 00-03-06-07-15-33
6 aciertos: vacante. Premio: $1.054.191.995,20.-
Los números ganadores fueron: 22-30-31-32-34-35
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $43.771.043,25.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 25 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $25.733.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.