Horror en Río Negro: una niña de 11 años fue baleada en la cabeza en medio de un ajuste de cuentas El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de General Roca, tras un ataque a tiros contra una vivienda. La principal hipótesis apunta a una represalia contra su hermano mayor, quien está bajo sospecha por un robo. Por + Seguir en







La niña se encuentra internada en grave estado en el Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Una nena de 11 años fue baleada en la cabeza y se encuentra en grave estado, tras un tiroteo en su vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad de General Roca, en Río Negro. La víctima permanece internada en el Hospital Dr. Francisco López Lima, con pronóstico reservado y un proyectil alojado en el cráneo.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde, pasadas las 19, en la intersección de Perito Moreno y Cardenales, en Barrio Nuevo, cuando desconocidos que se desplazaban en un auto realizaron disparos contra la vivienda en la que se encontraba parte de la familia de la pequeña. En el mismo episodio, una hermana de la menor también fue alcanzada por un disparo en un brazo, aunque la lesión fue leve: no requirió internación y recibió asistencia médica en el domicilio.

Embed Según la información del medio local Agencia de Noticias Roca (ANR), el ataque sucedió cuando habían otros adolescentes en el hogar y comenzaron a escuchar las detonaciones en el exterior de la vivienda. Cuando el grupo salió hacia la puerta de ingreso, la nena recibió el impacto del proyectil. Fuentes de la investigación confirmaron que en la escena del ataque se hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros y al menos cuatro impactos en la puerta de la vivienda.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los disparos habrían sido efectuados desde el interior de un vehículo blanco que se dio a la fuga. Por el momento, la Fiscalía que investiga el caso trabaja con la hipótesis de un ajuste de cuentas dirigido al hermano mayor de la víctima, quien está bajo sospecha por un robo. Hasta el momento, la Policía de Río Negro no realizó detenciones, pero lleva adelante una intensa búsqueda para identificar a los responsables del ataque a tiros.

hospital rio negro guardia 1 La nena herida de bala continúa internada en Terapia Intensiva del hospital Francisco López Lima, en estado crítico y con pronóstico reservado. Tania Domenicucci-ANR