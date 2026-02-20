Video: así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Un violento choque múltiple entre siete autos ocurrió durante la madrugada del viernes en el partido de Quilmes. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el conductor de una EcoSport cruzó el semáforo en rojo una avenida, impactó contra un Gol de color negro y terminó arriba de dos vehículos. Al menos tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.
El hecho se produjo antes de las 6 de la mañana sobre la avenida Calchaquí y la esquina de Lamadrid. En las imágenes se observa cómo una camioneta Ford EcoSport circula a muy alta velocidad y atraviesa el semáforo en rojo.
En ese momento impacta contra un automóvil que cruzaba correctamente con luz verde por la calle Madrid. Tras la colisión, la camioneta pierde el control, realiza dos giros y termina arriba de dos vehículos que estaban detenidos esperando el cambio de señal frente a una clínica.
El choque involucró a siete vehículos. Algunos ocupantes resultaron heridos y varios autos sufrieron importantes daños materiales, dos adultos y un menor debieron ser hospitalizados.