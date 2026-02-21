21 de febrero de 2026 Inicio
Caos en la General Paz: al menos 12 heridos en un choque en cadena que involucró a 7 autos

El violento choque sucedió este sábado por la tarde a la altura de Vicente López, mano al Riachuelo. Una mujer de 40 años fue trasladada al Hospital Santojanni tras sufrir un traumatismo de cráneo.

Cuatro ambulancias del SAME y un helicóptero sanitario actuaron en el lugar.

Cuatro ambulancias del SAME y un helicóptero sanitario actuaron en el lugar.

Al menos 12 heridos, uno de gravedad, fue el saldo de un choque en cadena en la General Paz este sábado por la tarde a la altura de la calle Zapiola, mano a Riachuelo, en Vicente López, que incluyó a 7 autos. Una mujer de 40 años debió ser trasladada por el helicóptero del SAME hacia el Hospital Santojanni, en el oeste de la Ciudad, por un traumatismo de cráneo.

El violento choque sucedió enfrente del Estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, y desembocó en un gran operativo que incluyó tres ambulancias y un helicóptero sanitario que aterrizó en la traza para derivar a la mujer herida, quien tenía un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento. Entre los heridos se encontraba un menor de 15 años, sin lesiones de consideración.

Además, dos personas más fueron trasladadas, una de ellas al Hospital Argerich, mientras que el resto fue atendido en el triage móvil que dispuso el SAME, incluido el menor de 15 años. Además, dotaciones de bomberos, policías y agentes de tránsito de Provincia y Ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes en el lugar, en la bajada superior de la traza de General Paz, un sector donde suelen registrarse frenadas bruscas por acumulación de tránsito.

El hecho obligó a interrumpir la circulación en la avenida, lo que produjo un caos de tránsito en los alrededores. Personal de seguridad vial y tránsito organizó desvíos para evitar mayores congestionamientos en una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana.

Autoridades policiales comenzaron a investigar las causas del accidente, aunque la principal hipótesis se basa en una reducción repentina de velocidad de uno de los vehículos involucrados.

