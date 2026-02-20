21 de febrero de 2026 Inicio
Escalofriante accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno: una patinadora recibió un corte en el ojo y deberá ser operada

Se trata de la atleta polaca Kamila Sellier, quien sufrió una herida impactante al caer y golpear con la cuchilla del patín de otra competidora durante la prueba de 1.500 metros del patinaje de velocidad en pista corta.

El momento en el que la atleta polaca Kamila Sellier recibe el corte en su rostro.

El momento en el que la atleta polaca Kamila Sellier recibe el corte en su rostro.

La atleta polaca Kamila Sellier, que participaba en los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje short-track este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, fue víctima de un accidente escalofriante cuando cayó en la pista y golpeó con la cuchilla del patín de una competidora, provocándole una herida cortante debajo del ojo: debió ser retirada en camilla y será operada en las próximas horas.

Kamila Sellier
El momento en el que la polaca golpea con la cuchilla del patín de la norteamericana Kristen Santos-Griswold.

El momento en el que la polaca golpea con la cuchilla del patín de la norteamericana Kristen Santos-Griswold.

El hecho, que ocurrió en el Milano Ice Skating Arena, causó conmoción en la competencia por las impactantes escenas que se pudieron observar tras el accidente. En el arranque de la serie 6 de los cuartos de final de los 1500 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta, Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien lastimó a la polaca con la navaja de su patín en la caída.

Tras el desafortunado episodio, Sellier fue atendida rápidamente por las autoridades sanitarias, quienes entraron en la pista y la sacaron en camilla. Antes de trasladarla, taparon el sector con una gran sábana blanca mientras aplicaban los primeros auxilios a la polaca.

Una de las imágenes más impactantes: Sellier yace sobre la pista de hielo con mucha pérdida de sangre.

Una de las imágenes más impactantes: Sellier yace sobre la pista de hielo con mucha pérdida de sangre.

Finalmente, Sellier levantó un pulgar hacia la multitud mientras la llevaban, dejando un rastro de sangre que los trabajadores debieron limpiar en la última curva de la pista durante la pausa. Según el medio polaco Gazeta Wyborcza, el jefe de la misión olímpica Konrad Niedwiedzki aseguró que le suturaron inicialmente el corte en la mejilla, pero deberá continuar bajo observación.

Además, añadió: "Lo más probable es que haya una fractura en el hueso cigomático. Esperemos que no sea nada grave, que el patín no haya penetrado más profundamente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Me ha saludado con la mano", agregó.

Sellier será operada en las próximas horas.

Sellier será operada en las próximas horas.

En ese mismo sentido, el equipo olímpico polaco adelantaron que será intervenida: "Consiste en volver a abrir la herida para que los médicos puedan evaluar con precisión el estado del hueso. La decisión se tomó tras los resultados de la tomografía computarizada, que revelaron una pequeña fractura. Después de la intervención, Kamila pasará la noche en el hospital en observación", precisó.

Mirá el momento exacto en el que el filo del patín impacta en la atleta Kamila Sellier

