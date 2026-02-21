Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Era famoso por su estilo rudo y agresivo, por lo que lo llamaban el "Malo del Bronx". Murió en un hospital de Nueva York. Tenía 75 años.

La música está de luto por la muerte de Willie Colón , un ícono que revolucionó la salsa y se convirtió en leyenda. La triste noticia fue confirmada oficialmente este sábado.

En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El músico, apodado el "Malo del Bronx" por su actitud rebelde, su estilo transgresor y por darle vida a la salsa urbana, murió en un hospital de Nueva York, rodeado de su familia. Tenía 75 años .

"Partió en paz esta mañana. Aunque lloramos su ausencia, nos regocijamos con el regalo eterno de su música", confirmaron desde su entorno cuando la primicia empezó a recorrer los medios internacionales.

La noticia sacudió a sus colegas y fanáticos, entre ellos a su socio histórico en la música tropical, Rubén Blades: "Me resistía a creerlo... Escribiré pronto sobre su vital e importante legado", expresó.

WILLIE COLON Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical. Rubén… pic.twitter.com/mx7OakRTLH

En uno de sus últimos gestos de apertura hacia las nuevas corrientes, Colón elogió públicamente a Bad Bunny por su labor difundiendo la salsa. "Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución", escribió.

El músico tuvo un grave accidente en abril de 2021, cuando viajaba con su esposa Julia y su vehículo se estrelló. Colón sufrió una conmoción cerebral, varios cortes en la cabeza y fractura de la cervical.

Embed

La historia y el legado musical de Willie Colón

William Anthony Colón Román nació en Nueva York, en el barrio del Bronx, pero se crió en Puerto Rico, de donde eran sus padres. No fue un músico de conservatorio, sino que sacó su trombón a la calle y se mezcló entre la gente. A los 16 años grabó su primer disco, El Malo (1967), con un estilo rudo y agresivo que contrastaba con las orquestas de la época.

Junto a Héctor Lavoe formó un dúo que trascendió todos los tiempos y latitudes y grabó Calle Luna, Calle Sol y El día de mi suerte, que hablan de la vida en el barrio y en la calle.

Además de trombonista, fue arreglista y director; grabó 32 álbumes y vendió más de 8 millones de discos, y se consolidó como una de las figuras fundamentales de las Estrellas de Fania, la agrupación musical más influyente y legendaria de la salsa, formada en Nueva York en 1968 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci.

Entre las canciones más icónicas de Willie Colón se encuentran Oh, qué será; Juanito Alimaña, Pedro Navaja, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Idilio, Sin poder hablar, Tiempo pa' matar, Plástico, Aguanile y El malo.