IR A
IR A

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Era famoso por su estilo rudo y agresivo, por lo que lo llamaban el "Malo del Bronx". Murió en un hospital de Nueva York. Tenía 75 años.

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

Redes sociales

La música está de luto por la muerte de Willie Colón, un ícono que revolucionó la salsa y se convirtió en leyenda. La triste noticia fue confirmada oficialmente este sábado.

Impecable: así está el Indio Solari hoy. 
Te puede interesar:

En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El músico, apodado el "Malo del Bronx" por su actitud rebelde, su estilo transgresor y por darle vida a la salsa urbana, murió en un hospital de Nueva York, rodeado de su familia. Tenía 75 años.

"Partió en paz esta mañana. Aunque lloramos su ausencia, nos regocijamos con el regalo eterno de su música", confirmaron desde su entorno cuando la primicia empezó a recorrer los medios internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubenblades/status/2025272491359568276&partner=&hide_thread=false

La noticia sacudió a sus colegas y fanáticos, entre ellos a su socio histórico en la música tropical, Rubén Blades: "Me resistía a creerlo... Escribiré pronto sobre su vital e importante legado", expresó.

En uno de sus últimos gestos de apertura hacia las nuevas corrientes, Colón elogió públicamente a Bad Bunny por su labor difundiendo la salsa. "Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución", escribió.

El músico tuvo un grave accidente en abril de 2021, cuando viajaba con su esposa Julia y su vehículo se estrelló. Colón sufrió una conmoción cerebral, varios cortes en la cabeza y fractura de la cervical.

Embed

La historia y el legado musical de Willie Colón

William Anthony Colón Román nació en Nueva York, en el barrio del Bronx, pero se crió en Puerto Rico, de donde eran sus padres. No fue un músico de conservatorio, sino que sacó su trombón a la calle y se mezcló entre la gente. A los 16 años grabó su primer disco, El Malo (1967), con un estilo rudo y agresivo que contrastaba con las orquestas de la época.

Junto a Héctor Lavoe formó un dúo que trascendió todos los tiempos y latitudes y grabó Calle Luna, Calle Sol y El día de mi suerte, que hablan de la vida en el barrio y en la calle.

Además de trombonista, fue arreglista y director; grabó 32 álbumes y vendió más de 8 millones de discos, y se consolidó como una de las figuras fundamentales de las Estrellas de Fania, la agrupación musical más influyente y legendaria de la salsa, formada en Nueva York en 1968 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci.

Entre las canciones más icónicas de Willie Colón se encuentran Oh, qué será; Juanito Alimaña, Pedro Navaja, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Idilio, Sin poder hablar, Tiempo pa' matar, Plástico, Aguanile y El malo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Becerra estuvo actuó en la entrega del Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center Miami.

"Somos el mejor país del mundo": la reacción de María Becerra al fenómeno de los therians

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Lali y Nicki en La Casita de Bad Bunny. 

El baile viral de Nicki Nicole y Lali en "La Casita" de Bad Bunny

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

últimas noticias

El ministro Roncaglia, uno de los blancos de la operación desbaratada. 

Entre Ríos: frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad, un juez y un fiscal

Hace 9 minutos
play
El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Hace 32 minutos
Los distintos tipos de Turismo que son diferentes a lo habitual

Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única

Hace 1 hora
Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

La impresionante transformación de Jürgen Klopp: luce irreconocible con su estilo cowboy

Hace 1 hora
La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Hace 1 hora