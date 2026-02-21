Choque múltiple en Costanera: asistieron a cinco heridos, uno con politraumatismos

El siniestro vial ocurrió entre tres autos en la cabecera norte de la pista del aeropuerto. Uno de los acompañantes sufrió politraumatismos graves en la parte torácica y fue trasladado al Hospital Argerich.

Un fuerte choque múltiple tuvo lugar la mañana del sábado en la Costanera norte, avenida Rafael Obligado, donde al menos tres autos estuvieron involucrados en el siniestro vial que dejó un total de cinco heridos , uno de ellos fue trasladado al Hospital Pirovano por politraumatismos graves.

Según los primeros testimonios, el Volkswagen Bora de color azul , estaba estacionado en la cabecera de la fila esperando que abra el semáforo, detrás un Peugeot 207 de color blanco cuando un Volkswagen T-cross , de patente uruguaya, que embistió al Peugeot y este al auto que tenía adelante.

Dentro de la T-cross viajaban varios jóvenes de entre 20 y 25 años , entre los heridos el acompañante del 207 sufrió traumatismos graves y tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Pirovano.

Desde Bomberos de la Ciudad informaron que "como consecuencia del impacto, cinco personas fueron asistidas por el SAME: Cuatro hombres de entre 20 y 49 años fueron atendidos en el lugar".

Desde Aeroparque, el periodista Diego Fernández informó en C5N sobre el choque múltiple y habló con Marcela, la madre del conductor que manejaba el Peugeot 207. " Está golpeado, está bien pero shockeado, lo vamos a llevar a control" , contó la mujer.

En el operativo trabajó Bomberos de la Ciudad del Destacamento Palermo 631, ante la primera alerta por personas atrapadas.

"Chocó al de adelante, estaba parado en el semáforo, vino la camioneta de atrás, ni frenaron ni nada se lo llevaron puesto", contó la madre del conductor herido. En el lugar trabajaron varias unidades del SAME y personal de Bomberos de la Ciudad para poder rescatar al acompañante herido del 207.

Marcela contó que su hijo trabaja en el boliche "Caramelo", lugar donde también habían asistidos los jóvenes uruguayos que viajaban en el T-cross.