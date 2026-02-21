Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Aseguran que se presentaron a trabajar este viernes, pero, a pesar de que la medida obliga a retrotraer los despidos, "la empresa no abrió las puertas". El predio de San Fernando se mantiene cerrado "con candados y cadenas".

Los trabajadores despedidos de Fate, la emblemática compañía argentina de neumáticos que anunció su cierre después de ocho décadas, denunciaron este sábado un lockout patronal después de constatar que los dueños de la firma no acataron la conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo y no reabrieron la fábrica.

"En el día de ayer (viernes) los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas", aseguró el secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Miguel Ricciardulli, en diálogo con Splendid. Agregó que la fábrica continúa cerrada "con candados y cadenas" pese a la vigencia de la medida legal, que debería retrotraer los despidos.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario", señaló sobre la disputa entre la familia Madanes Quintilla, dueños de Fate, y la Casa Rosada por la apertura de importaciones que perjudica a la industria nacional. Esta situación afecta directamente a los trabajadores despedidos, quienes registran hace meses un fuerte ajuste por la caída productiva.

Entre los más de 900 trabajadores despedidos de Fate, muchos de ellos recibieron el telegrama de despido mientras estaban en período de vacaciones o tenían licencia médica. "Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido" , denunció Ricciardulli. En este contexto, el sindicato organiza actos y festivales solidarios para visibilizar el reclamo y sostener la lucha frente a lo que consideran una falta de control estatal sobre políticas de competencia desleal.

Para revertir la situación en la emblemática fábrica de neumáticos argentina, los trabajadores de Fate realizarán este domingo una jornada cultural en la puerta de la empresa, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, con el apoyo de diferentes artistas.

"Vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos", concluyó Ricciardulli, quien remarcó que, pese a los despidos y el cierre patronal, la planta se encuentra en condiciones técnicas operativas para retomar la producción de inmediato si existe la voluntad política y empresarial de hacerlo.

Cierre de Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días

Horas después de que la empresa anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejó a más de 900 trabajadores en la calle, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cartera laboral dispuso la medida por el término de quince días, conforme a la normativa vigente. Durante ese plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar decisiones que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio.

Según el comunicado oficial, antes de dictar la conciliación obligatoria la Secretaría había agotado las instancias administrativas previstas para promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical, con el objetivo de preservar la actividad y los puestos de trabajo.

fate despidos

El conflicto entre la firma y el gremio no es nuevo. La intervención estatal se remonta al 10 de junio de 2024, cuando la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Durante su tramitación se realizaron audiencias entre la empresa y el sindicato, pero no se alcanzó un acuerdo y el procedimiento fue concluido en agosto de ese año.

Más adelante, en mayo de 2025, ambas partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias. Ese entendimiento fue homologado por la autoridad laboral.

En octubre de 2025, la empresa pidió una prórroga del acuerdo al alegar un agravamiento de su situación económica. Desde la Secretaría se requirió la documentación respaldatoria y la acreditación de las medidas adoptadas para mitigar la crisis. Sin embargo, no se presentó un nuevo acuerdo firmado entre las partes y la compañía denunció medidas adoptadas por la entidad sindical.

Ahora, con la conciliación obligatoria en marcha, el Gobierno busca descomprimir un conflicto que escaló con el anuncio de cierre y abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la empresa y el gremio del neumático. Durante los próximos quince días, la negociación quedará bajo la órbita del Estado, en un intento por evitar que la crisis derive en un impacto mayor sobre el empleo en el sector.