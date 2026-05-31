31 de mayo de 2026 Inicio
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Mayo se despide con alerta amarilla por lluvias: cómo va a estar el clima en el AMBA este domingo

Un mes que tuvo de todo en materia climática cierra con una jornada otoñal, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por abundantes precipitaciones.

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Una extensa área será afectada por lluvias este domingo.

Una extensa área será afectada por lluvias este domingo.

Mayo, un mes que tuvo de todo meteorológicamente hablando, se despide con una jornada calma en buena parte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias en una parte de la Patagonia.

Se esperan lloviznas y chaparrones en el norte de Argentina.
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El organismo lanzó aviso amarillo por lluvias para el centro y este de Chubut. Las zonas afectadas son Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman y las mesetas de Biedma, Florentino Ameghino y Rawson.

Según informaron, el área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local.

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El centro y este de Chubut, afectados por lluvias.

El centro y este de Chubut, afectados por lluvias.

Sin alertas: el pronóstico del clima para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa un inicio de jornada con neblina, tal como viene ocurriendo en los días previos, con una temperatura que oscilará entre los 7° y los 18° y cielo parcialmente cubierto.

La semana comenzará de forma similar, con un ligero descenso en los termómetros, que volverá a aumentar conforme se acerque el fin de semana.

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Se viene una semana otoñal en la Ciudad de Buenos Aires.

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