Lo detuvieron por manejar un auto robado y dio una insólita excusa: "Lo compré por Facebook" El hecho ocurrió en Mar del Plata. El conductor, de 25 años, fue interceptado por la policía al circular con un Toyota Corolla gris con irregularidades visibles en su chapa patente. Quedó detenido en la cárcel de Batán. Por Agregar C5N en









El conductor quedó detenido en Batán.

Un joven de 25 años fue detenido este miércoles en Mar del Plata tras ser interceptado por la Policía a bordo de un auto robado que tenía las patentes adulteradas. El sospechoso, que no tenía la documentación del vehículo, brindó un insólito argumentó ante las autoridades: "Lo compré por Facebook".

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Comisaría 4ta recibieron el aviso de un compañero franco de servicio sobre un Toyota Corolla gris con irregularidades visibles en su chapa patente. Tras un seguimiento controlado, los uniformados detuvieron la marcha del rodado en la intersección de las avenidas Luro y Funes.

Al momento de la identificación, el conductor aportó únicamente una fotografía de la cédula automotor desde su teléfono celular. Frente a las preguntas de los agentes sobre el origen del auto, manifestó haberlo adquirido mediante una publicación en la red social Facebook, y aseguró que desconocía datos concretos del vendedor.

Durante la inspección, la Policía detectó anomalías en los grabados de las autopartes, ausencia de adhesivos de seguridad de fábrica y diferencias en las numeraciones identificatorias. Además, en el manual del usuario hallaron anotado otro dominio que presentaba un pedido de secuestro activo por "Robo Automotor" a solicitud de una dependencia de Ituzaingó.

Los peritajes determinaron que la patente colocada correspondía registralmente a una versión híbrida del modelo Toyota Corolla, mientras que el automóvil secuestrado era una versión naftera. Esta inconsistencia técnica confirmó las incompatibilidades absolutas entre la documentación presentada y el coche en el que circulaba el sospechoso.