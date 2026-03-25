Video: le robó a una pareja de jubilados y se tiró al Riachuelo para escapar de la Policía

Los ladrones cometieron el delito en el barrio de Villa Devoto y, gracias a un testigo que alertó a la Policía de la Ciudad, fueron localizados. Uno de ellos se arrojó al agua mientras trataba de huir.

Un hombre intentó esconderse de la Policía en el Riachuelo, a la altura de Villa Soldati.

Dos hombres que circulaban en moto le robaron a una pareja de jubilados que esperaba en el cruce de un semáforo, en el barrio porteño de Villa Devoto. Pero lo más insólito ocurrió luego, cuando los ladrones intentaron escapar corriendo y uno de ellos se tiró al Riachuelo para esconderse. Finalmente, logró ser detenido varias horas más tarde.

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El robo ocurrió este miércoles al mediodía, a la altura de la calle Nazarre al 5300, en el barrio de Villa Devoto. Un testigo del hecho llamó al 911 y alertó sobre los delincuentes: al menos de uno de ellos estaba armado . Entonces, con la descripción de los sospechosos, se inició una persecución que terminó en la intersección de las calles 27 de febrero y Cámpora, en Villa Lugano, donde los agentes lograron detener a uno de los delincuentes.

#CABA La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde en Villa Soldati a dos delincuentes tras una persecución que se inició luego de un robo en Villa Devoto y que terminó en la zona del Riachuelo, donde uno de los sospechosos intentó escapar arrojándose al agua. El hecho fue advertido… pic.twitter.com/i3X4saeGNs

Sin embargo, el otro maleante pudo huir de los agentes y se arrojó al Riachuelo a la altura de Villa Soldati. Su intención fue permanecer escondido, pero los Bomberos y Policía de la Ciudad montaron un fuerte operativo en la zona para finalmente dar con el prófugo, quien fue detenido tres horas más tarde. Fueron varios los efectivos que tuvieron intervenir para finalmente sacarlo del agua.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la Comisaría 7B de la Ciudad y se espera que sean indagados en el transcurso de las próximas horas.

ROBÓ EN MODALIDAD MOTOCHORRO Y SE TIRÓ AL RIACHUELO - Hay un detenido. - Le habían robado a una pareja reventándole le ventanilla del auto. - Operativo de policía de la Ciudad pic.twitter.com/eSjfMXS1q5

Durante la mañana del pasado sábado 7 de febrero, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajaron para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río. Se espera mayor presencia policial y de seguridad.

Embed - Apareció un CUERPO FLOTANDO en PUERTO MADERO

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizan tareas protocolares de averiguación, que tienen como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.

En la misma línea, mientras se determina qué juzgado en turno encabezará la causa, se trabaja para establecer las circunstancias en las que el cuerpo pudo haber terminado en el río: si fue suicidio o bien homicidio y de dónde provino el cuerpo.