Violento robo al cantante Ponte Perro: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía El artista de RKT sufrió un asalto en su casa de Ituzaingó durante la madrugada, cuando tres delincuentes lo golpearon y maniataron para robarle. La Policía Bonaerense intervino rápidamente, inició una persecución y abatió a uno de los ladrones. Por + Seguir en







El cantante sufrió un violento robo en su domicilio. Instagram: /elponteperro

El músico Mario Emanuel De Los Santos, conocido como "Ponte Perro", vivió una pesadilla este viernes en su vivienda de Ituzaingó. Tres delincuentes armados ingresaron al domicilio para sustraer pertenencias, golpearon al artista y a su novia y escaparon: el enfrentamiento policial posterior terminó con un asaltante muerto en la calle.

De acuerdo a la información compartida por la Agencia Noticias Argentinas, los malhechores utilizaron un Renault Kardian gris para la huida. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por un robo previo en la Ciudad de Buenos Aires. Los efectivos lo interceptaron y comenzó una fuerte balacera en la zona.

Finalmente, el coche de los sospechosos chocó en la esquina de las calles Ecuador y Alberti. Un oficial abatió a uno de los atacantes en el lugar, mientras que los otros dos cómplices intentaron tomar a una vecina de rehén para escapar, pero la Policía frustró ese movimiento. Tanto el artista como su pareja resultaron ilesos.

CR6Gi6v3P_720x0__1 La camioneta y una se las armas secuestradas. Redes sociales Las autoridades identificaron a los detenidos y confirmaron que poseen antecedentes penales en la Provincia. El primer delincuente, identificado como G.N.P., había recuperado la libertad hace menos de un año, el 22 de abril de 2025, tras cumplir una condena en la Unidad de Olmos. Previamente, enfrentó procesos por robos agravados y resistencia a la autoridad.

El otro cómplice capturado, R.O.S., se encontraba prófugo de la Justicia por una causa de homicidio agravado criminis causa. Durante el operativo, la Policía le secuestró una pistola Bersa Mini Thunder con un cargador extensible. El tercer delincuente, que falleció, portaba un dispositivo "Kit Roni" acoplado a su arma para mayor precisión táctica.

Los peritos de la fuerza incautaron cargadores y una pistola Beretta de calibre 9 milímetros en la escena. La investigación judicial quedó bajo la órbita de las unidades fiscales locales.