Nuevo récord: la Provincia informó que 2.700.000 personas participan de la Peregrinación a Luján

El ministro de seguridad bonaerense remarcó la masiva participación popular respecto al año anterior y valoró la convivencia pacífica de los fieles. El intendente de Luján, Leonardo Boto, destacó el operativo de asistencia y anticipó cómo será el recibimiento de León XIV en esa localidad.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio un balance oficial de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, y destacó la multitudinaria respuesta de los fieles a pesar del temporal. Con cifras inéditas respecto a las anteriores ediciones, el funcionario de Axel Kicillof calificó al evento como "un fenómeno de fe impactante".

"Es impactante la cantidad de gente, en un clima de abrazo y alegría. Hay 2.700.000 personas participando de este acto de fe, una cifra mucho más grande que la del año pasado", aseguró Alonso sobre la columna de fieles de la Iglesia Católica que se acercaron a la Basílica desde las 6 de la mañana del sábado.

En este sentido, el político remarcó: "Esto tiene que ver directamente con la fe de nuestro pueblo, con la devoción por la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina, y se está viviendo con mucha alegría y respeto por parte de todos".

En diálogo con La voz de la calle, en C5N, el ministro bonaerense precisó la logística que dispuso el Gobierno bonaerense, junto al intendente del partido de Luján, Leonardo Boto, en los tramos críticos del trayecto: "Hubo contingentes que llegaron alrededor de las 6 de la mañana y afrontaron lluvias muy fuertes entre las 6 y las 7".

El dispositivo que implementó la PBA para los asistir a los fieles incluye hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, puestos de agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario para las misas.

Operativo de seguridad y expectativa por la visita de León XIV

El intendente de Luján, Leonardo Boto, se refirió a la articulación técnica con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para contener a la masa de gente que peregrinó desde las primeras horas de la mañana del sábado, bajo la lluvia, hacia la Basílica de Luján. El jefe comunal destacó que todo el operativo de asistencia se desarrolla según lo previsto y que continuará hasta que terminen todas las misas, el domingo 4 de octubre.

Alonso remarcó que hay gran expectativa con la visita del León XIV a la Argentina, en particular al Cottolengo Don Orione y a Luján: "La Provincia colabora con las becas para la gente con discapacidad. Queremos que el Papa venga a visitar ese lugar y observe de cerca la tarea que hace la Iglesia con esta población".

El ministro bonaerense detalló la logística para la visita del Sumo Pontífice, que estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre: "Habrá 15.000 policías y 20.000 voluntarios involucrados. Estimamos cerca de un millón de personas acompañando el paso del Papamóvil y otro millón siguiendo las transmisiones y eventos oficiales".