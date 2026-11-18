La conductora compartió un emotivo pedido mientras su marido permanece internado en el Instituto Fleni a la espera de una cirugía.

Mariana Fabbiani atraviesa un delicado momento familiar tras la internación de su marido, Mariano Chihade, reconocido productor de televisión. El empresario permanece en el Instituto Fleni , donde deberá someterse a una intervención quirúrgica.

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Este miércoles, la conductora de DDM (América TV) rompió el silencio en Instagram y compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido ante la preocupación por la salud de su pareja.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento" , expresó Mariana Fabbiani a través de una historia de Instagram, en la que destacó el acompañamiento de sus seres queridos.

La periodista también realizó un emotivo pedido a sus seguidores y transmitió un mensaje esperanzador: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará" , escribió junto a emojis de manos en oración y un corazón rojo.

Además, Fabbiani compartió una imagen de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación de la Virgen María . La publicación reflejó su búsqueda de fe y esperanza mientras su marido continúa internado y a la espera de una operación.

Qué le pasó a Mariano Chihade

Mariano Chihade fue internado en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, después de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular que requiere una evaluación médica especializada.

La imagen que compartió la conductora. Redes

La noticia trascendió el martes 17 de noviembre, cuando Mandarina Contenidos, la productora vinculada al empresario, difundió un comunicado médico para informar sobre su estado de salud y explicar los motivos de la internación.

Según el parte médico, Chihade ingresó para realizarse estudios programados. "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", precisó la institución.

El comunicado, firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, también confirmó que el productor se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia, un dato importante en medio de la preocupación que generó su internación.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani.

Hasta la información difundida este 18 de noviembre, no se había comunicado oficialmente la fecha de la cirugía ni un diagnóstico definitivo. Mientras avanzan los estudios médicos, Mariana Fabbiani acompaña a su marido y agradece las muestras de cariño recibidas.