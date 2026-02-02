Nuevo DNI 2026: cómo hacer el trámite online

El Gobierno oficializó los cambios introducidos al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte a partir del 1° de febrero, para mejorar las medidas de seguridad. El proceso para obtener un nuevo ejemplar puede iniciarse de manera remota.

El Gobierno oficializó los cambios al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte, que entraron en vigencia desde el 1° de febrero del 2026 y sirven para mejorar las medidas de seguridad, tecnología adecuadas a los estándares internacionales. El trámite puede iniciarse de manera online.

La Fraternidad ratificó el paro de trenes: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que estas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , en particular la N° 9303/2015/2021 , que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto , lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales .

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo , sexo, número de DNI , fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento , número de serie grabado por láser, código CAN , imagen fantasma y firma del titular . En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Cómo saber si tengo que renovar el DNI en 2026

Existen los siguientes elementos a tener en cuenta para saber si una persona tiene lo obligación de renovar el ejemplar desde el 1° de febrero de este año:

Fecha de vencimiento: si la fecha impresa en el frente del ejemplar ya ha pasado, el documento ya no es válido.

si la fecha impresa en el frente del ejemplar ya ha pasado, el documento ya no es válido. Actualizaciones obligatorias : entre los 5 y 8 años de edad o al cumplir los 14 años.

: entre los 5 y 8 años de edad o al cumplir los 14 años. Deterioro o cambios: si el documento está roto, ilegible, si cambiaste de domicilio o cambiaste tu nombre/apellido.

si el documento está roto, ilegible, si cambiaste de domicilio o cambiaste tu nombre/apellido. Robo o extravío: es necesario sacar uno nuevo.

Es decir que en 2026 corresponde la renovación obligatoria para quienes lo tramitaron en 2011, ya que dura 15 años.

Cómo hacer el trámite online para renovar el DNI en 2026 y cuánto cuesta

Una vez superado el vencimiento que figura en el anverso, el DNI deja de ser válido para cualquier trámite oficial, lo que puede derivar en demoras o rechazos inesperados.

Para renovarlo se debe solicitar un turno a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina. Este paso online permite elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde se tenga domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper.

Luego, el proceso continúa de forma presencial: el ciudadano debe presentarse en el lugar elegido, donde el trámite suele demorar alrededor de 15 minutos. Para menores de 14 años, la gestión debe realizarse con la presencia de un padre, madre o tutor legal, quien deberá acreditar el vínculo correspondiente.

El seguimiento del trámite puede hacerse online con el número de ID. Al momento de la entrega, el DNI debe ser recibido por una persona mayor de 18 años con la constancia del trámite.

Cuánto cuesta renovar el DNI

En 2026, los valores varían según la modalidad elegida. El DNI tradicional tiene un costo de $7.500 y se entrega en un plazo estimado de 30 a 40 días hábiles. La opción exprés cuesta $18.500 y permite recibir el documento en 96 horas hábiles.

También existen alternativas más rápidas: el DNI 24 horas, por $29.500, y el DNI al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, con un costo superior.

Requisitos para renovar el DNI

Los mayores de 14 años deben presentar su DNI anterior. Si fue robado o extraviado, la denuncia no es obligatoria, pero puede facilitar el trámite.