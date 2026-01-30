Nuevo DNI 2026: cómo saber si tengo que renovarlo y el dato clave a tener en cuenta Los cambios anunciados por el Gobierno alcanzan al documento y el pasaporte con el objetivo de fortalecer medidas de seguridad. Entrarán en vigencia desde el 1 de febrero. Por + Seguir en







Los cambios entrarán en vigencia desde el 1 de febrero.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció cambios en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte argentino y hay un dato clave que los ciudadanos deben tener en cuenta para saber si tienen que renovar el ejemplar desde el 1 de febrero de 2026.

Los objetivos de las modificaciones anunciadas responden a una mejora en las medidas de seguridad y la adecuación de la tecnología a los estándares internacionales. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

En lo que respecta a los cambios, el nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

DNI 2026 1 Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Y seguirá manteniendo el nombre y apellido completo, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN (Card Access Number), una numeración de 6 dígitos situada en la parte inferior derecha del anverso del ejemplar, la imagen fantasma y firma del titular.