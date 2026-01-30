Nuevo DNI 2026: cómo saber si tengo que renovarlo y el dato clave a tener en cuenta

Los cambios entrarán en vigencia desde el 1 de febrero.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció cambios en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte argentino y hay un dato clave que los ciudadanos deben tener en cuenta para saber si tienen que renovar el ejemplar desde el 1 de febrero de 2026.
Los objetivos de las modificaciones anunciadas responden a una mejora en las medidas de seguridad y la adecuación de la tecnología a los estándares internacionales. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.
En lo que respecta a los cambios, el nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.
Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.
Y seguirá manteniendo el nombre y apellido completo, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN (Card Access Number), una numeración de 6 dígitos situada en la parte inferior derecha del anverso del ejemplar, la imagen fantasma y firma del titular.
En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.
Como saber si tengo que renovar el DNI en 2026
Existen los siguientes elementos a tener en cuenta para saber si una persona tiene lo obligación de renovar el ejemplar desde el 1 de febrero de este año:
Fecha de vencimiento: si la fecha impresa en el frente del ejemplar ya ha pasado, el documento ya no es válido.
Actualizaciones obligatorias: entre los 5 y 8 años de edad o al cumplir los 14 años.
Deterioro o cambios: si el documento está roto, ilegible, si cambiaste de domicilio o cambiaste tu nombre/apellido.