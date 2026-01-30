30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Vuelven a cambiar el DNI y el pasaporte: cuáles son las modificaciones y desde cuándo rige

El Gobierno hizo oficial los cambios mediante la publicación en el Boletín Oficial de las disposiciones 54/2026 y 55/2026. Qué pasará con los documentos actuales.

Por
Los cambios entrarán en vigencia el 1° de febrero de 2026. 

Los cambios entrarán en vigencia el 1° de febrero de 2026. 

El Gobierno oficializó los cambios que se introducirán al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte, que entrarán en vigencia desde el 1 de febrero del 2026 y servirán para mejorar las medidas de seguridad, tecnología adecuadas a los estándares internacionales.

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.
Te puede interesar:

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

dni

Cómo será el nuevo DNI: todos los cambios

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

DNI 2026 1

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Cuáles son los cambios en el pasaporte

En otra disposición, también se anunciaron modificaciones en el diseño para el pasaporte. El mismo pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

image

Desde DNRP explicaron que el objetivo de los cambios es reforzar la protección de los datos personales y elevar el nivel de confiabilidad del documento, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.

pasaporte

Desde el organismo aclararon que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura norma disponga lo contrario.

Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez, una decisión que apunta a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.

Nuevo DNI y cambios en el Pasaporte

Noticias relacionadas

El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

El avance tecnológico y la era del asado instantáneo con la irrupción de equipos eléctricos a gas y de pellets está modificando las costumbres y las reglas del juego. 

¿Nueva tradición? Esta es la nueva moda de las parrillas que no necesitan ni leña ni carbón

El duro diagnóstico que recibió una chica después de exponerse al sol

Tuvo quemaduras por el sol y le aparecieron costras: el diagnóstico reveló algo inesperado

El 9 de marzo Luana comenzará el tratamiento en México, que le llevará 28 días.

La lucha de Luana: padece parálisis cerebral, pero un tratamiento en México le abre una nueva esperanza

Rating Cero

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.

Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú: pocos lo saben

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. 

¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
play

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
play

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales.

El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 1 hora
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora