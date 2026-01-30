El Gobierno hizo oficial los cambios mediante la publicación en el Boletín Oficial de las disposiciones 54/2026 y 55/2026. Qué pasará con los documentos actuales.

El Gobierno oficializó los cambios que se introducirán al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte, que entrarán en vigencia desde el 1 de febrero del 2026 y servirán para mejorar las medidas de seguridad, tecnología adecuadas a los estándares internacionales.

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , en particular la N° 9303/2015/2021 , que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto , lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales .

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo , sexo, número de DNI , fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento , número de serie grabado por láser, código CAN , imagen fantasma y firma del titular . En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Cuáles son los cambios en el pasaporte

En otra disposición, también se anunciaron modificaciones en el diseño para el pasaporte. El mismo pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

image

Desde DNRP explicaron que el objetivo de los cambios es reforzar la protección de los datos personales y elevar el nivel de confiabilidad del documento, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.

pasaporte

Desde el organismo aclararon que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura norma disponga lo contrario.

Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez, una decisión que apunta a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.